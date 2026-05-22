緯穎洪麗甯：願台灣成AI造夢者！半年來客戶追產能 更問「有多少電？」

緯穎已是台灣AI伺服器ODM股股王，董事長洪麗甯22日談全球化布局挑戰，目前在全球招募人才，台灣最應該走出去學管理，學如何招募各地人才，現在供應鏈最大挑戰不是交不了貨，而是「有多少電？」期許緯穎從客戶圓夢執行者變成造夢者，「AI給台灣最好的一張牌，接下來就看大家的努力。」

緯穎2022年起去中國化，如今除台灣設廠，在馬來西亞、墨西哥跟美國都有工廠，「走向海外是為了就近服務客戶，與吸納全球人才。」但她也強調，主要研發與新產品導入（NPI）一定留在台灣，主力研發也是留在台灣，NPI（新產品導入）的第一個生產也會在台灣工廠，包括最新產品的製程驗證。

洪麗甯22日出席天下45周年旗艦論壇，以「算力領航者」X「台灣生態系」主題參與對談。她笑稱「新產品可能東倒西歪」，所以在台灣做到稍微有點信心才行，凸顯台灣在製造鏈中價值。

但結合當地人才也成為緯穎區域製造布局關鍵一步。洪麗甯表示，因應客人的需求，所以緯穎在墨西哥與馬來西亞建廠，加強工程師的能力與投資自動化，到德州的時候，跟德州大學（UT）技術合作，因為需要當地人才。

洪麗甯指出，伺服器測試是門大學問，動不動一測就是72小時，沒搞好就要從頭再來，所以緯穎也積極在墨西哥跟馬來西亞培養區域工程人員。

台灣人才需要學習什麼？洪麗甯指出，「我們該走出去學會管理，學會吸引更多全世界的人才，這也是我們要共同面對的議題。」她指出，緯穎勇敢地在世界各地吸引人才，以因應客人很短的交期需求。

「現在大家大大小小都攜家帶眷一起去海外做這件事，我覺得這對台灣應該是一件好事，這也是台灣很擅長的事：——把一顆種子投到某個地方之後，成群結隊地增加大家服務客戶的能力與速度。」她說。

洪麗甯感嘆，台灣的國際參與要更多，必須從教育做起，不要像傳統東方人不習慣表示意見。「AI 給了台灣最好的一張牌，接下來這張牌要怎麼打下去，看我們大家的努力。」她指出，過去緯穎大部分是早期採用者（early adopter），很少是制定者，但希望緯穎未來能做到定義規格、定義未來、定義架構。

她補充解釋，緯穎現在雖然做得很好，但仍只是幫客戶圓夢的執行者，客戶帶著他的夢來，緯穎就幫他圓夢，而且做得無與倫比的好，但不是那個「造夢」的，她建議台灣的教育要很努力地加強，大部份的工程師不太習慣去辯論或產出自己的工程邏輯。

她鼓勵工程師去參加世界的學會、參與制定規格，而且在裡面要發聲，不要只是繳了會費，然後默默坐在那裡聽別人講什麼，去參加的目的應該是「想改變世界」，而不只是「想知道世界發生什麼事」。

洪麗甯說，她的心願與期待是「希望我們能夠從執行者變成跟客戶在桌上一起造夢，甚至我們是定義（define）規格的人。」她希望台灣所有的工程師、所有的老闆，有一天不只是幫人家圓夢，台灣也是造夢者。

區域製造最大挑戰：電力跟人才

因應地緣政治跟關稅挑戰，洪麗甯指出，因為美國市場佔緯穎客戶很大比例，所以第一天就必須知道必須做區域佈局，2022年起緯穎已經去中國化，到墨西哥跟馬來西亞設廠，但緯穎一定根留台灣，台灣設計、區域生產，然後區域製造。

她解釋，選擇在墨西哥與美國，是因為中美貿易與關稅問題，雖然現在有 USMCA（美墨加協定）保護，沒有付到關稅，但 USMCA 今年7月就會重新談判，不知道會談成什麼樣，客人也會擔憂。

面對全球AI需求不斷拉高，「現在最大的問題不是交不出貨，而是『你有多少電？』」洪麗甯透露，因為機台的測試非常耗電，沒有電根本就沒得做，所以我們談產能一定也要談電力（Power），客戶一定會問這問題，而且把電力當產品藍圖 Roadmap在談 ，所以從2024年起，緯穎已把自己的電力需求規劃到2028年。

她解釋，電力是一個漫長的基礎建設，牽涉到國家法規、合規性與政府的承諾，這是目前緯穎投資裡很大的一部分，不只在墨西哥、美國，還在馬來西亞都投了很大的電力基礎設施投資。

她指出，這在過去是沒有發生的，過去半年左右開始，跟客戶談的不只是世界地圖上的產能，還要談「這裡有多少電支援多少產能」，因為技術越做越耗電、機器越做越大。