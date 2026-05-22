電力即產能 緯穎提早四年布局

緯穎（6669）董事長洪麗寗表示，電力即產能，沒有電力就沒有辦法出貨，因此緯穎在2024年就已將電力的roadmap排程至2028年，就是為了讓客戶能夠放心將訂單交給緯穎，而緯穎也能夠準時交付貨物。

洪麗寗指出，電力是基礎建設，建置需要相當漫長的lead time，其中還牽涉到國家法規，必須合規才能申請，最後還要看政府信用才能成功，並且所費不眥。

因此電能其實佔緯穎投資相當大的比重，但這是必要之舉，緯穎在墨西哥、美國以及馬來西亞等地都投入了大規模的電力投資。這不是大眾所能看到的產能數字，卻是實現產能的必要條件，因為產品組裝完成後，需要進行大量測試，其耗電程度堪比資料中心，因此電力即產能。

而客戶在產能要求上也是越發嚴苛，除了工廠分布外，更是要求每一個廠的產能分布、電力容量、有多少產能可以支援生產等，都要清清楚楚的讓客戶知道，掌握確切產能情形。