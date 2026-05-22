輝達總部傳下周三辦動土 蔣萬安：還沒收到確定消息

輝達（NVIDIA）今年2月與台北市政府簽約，確認海外總部將落腳北投士林科技園區，外傳下周三將舉辦動工典禮，不過，台北市議員22日質詢時爆出，輝達目前尚未向北市府申請建築執照。台北市長蔣萬安對此表示，一切規劃尊重輝達安排，相關行政程序仍在進行中。

蔣萬安上午赴台北市議會進行專案報告前，接受媒體堵訪時，被問到是否有機會與輝達執行長黃仁勳同台。他表示，相關進度尊重輝達安排，「我們也很期待輝達能在台北落成。」

不過，民進黨台北市議員林延鳳質詢時指出，外界盛傳輝達下周三將在北士科舉辦動工典禮，但建管處目前根本尚未收到建照申請，「還沒有送建照，何來動工？」

蔣萬安坦言，目前相關案件仍在行政程序中，確實有希望輝達做一些修正。林延鳳則追問，若未取得建照，所謂動工是否只是形式上的「拜拜、鏟土」，而非建築法認定的法定開工。

對此，北市府也回應，依照《建築法》規定，未取得建照前，確實不能依法申報開工；但若土地所有權人或開發業者要舉辦形式上的開工活動，並無問題。換言之，即便舉行動土典禮，也不代表已完成法定程序。

林延鳳進一步質疑，市府既未收到動工申請，也未收到活動邀請，認為市府對外說法應更清楚，不該製造模糊空間。她並當場詢問蔣萬安，是否已受邀參加北士科相關活動。

蔣萬安則回應，目前「還沒有收到很確定的消息」，包括送建照申請等相關程序都還在進行中，也必須尊重輝達的規劃安排，相關消息應由輝達方面統一對外說明，市府會尊重企業安排。