聽新聞
0:00 / 0:00
洪麗寗：台灣 ODM 廠角色已從代工走向共創
ODM大廠緯穎（6669）董事長洪麗寗22日參與天下45周年旗艦論壇，於會議中表示，台灣ODM廠已從過往客戶下單，負責部分設計的商業模式，轉換為與客戶共同創造新的解決方案的角色，在整體方案中的話語權越來越大，並且技術討論範圍持續擴大，甚至已經蔓延到上游的半導體產業。
洪麗寗指出，AI伺服器業務的部分，除了出貨量持續放大外，更重要的是質的改變，客戶開始會找緯穎討論未來的架構方向，以及不同技術的選擇採納，例如傳輸規格、未來光銅並進的訊號處理，以及散熱等零組件，各方各面都大量參考緯穎的意見，緯穎在產品設計的話語權日益增加。
甚至，隨著越來越多零組件跨入到半導體領域，像是矽光子、晶片微流體散熱等，這使得緯穎必須和上游的IC設計廠在產品最初期就開始討論規格，產業跨度持續提升，代工廠不再僅僅是代工廠。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 vivo X300 Ultra手機開箱！實測增距鏡變身鳥類學家 拍得到101內部海報
📢 iPhone 18 Pro三大升級亮點曝！多項「歷代最佳」成換機大誘因
📢 懶人包／全新影片生成模型、個人AI代理！Gemini 5大更新一次看
📢 Sony Xperia 1 VIII開箱！5亮點礦石機身＋新望遠鏡頭 實測AI攝影助理聰明
📢 「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異一次看
📢 便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。