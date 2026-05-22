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洪麗寗：台灣 ODM 廠角色已從代工走向共創

經濟日報／ 記者秦鈺翔蘇嘉維／台北即時報導
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（左起）、玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州、緯穎科技董事長暨策略長洪麗甯上午出席活動，分享各自運用AI的經驗。記者蘇健忠／攝影
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（左起）、玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州、緯穎科技董事長暨策略長洪麗甯上午出席活動，分享各自運用AI的經驗。記者蘇健忠／攝影

ODM大廠緯穎（6669）董事長洪麗寗22日參與天下45周年旗艦論壇，於會議中表示，台灣ODM廠已從過往客戶下單，負責部分設計的商業模式，轉換為與客戶共同創造新的解決方案的角色，在整體方案中的話語權越來越大，並且技術討論範圍持續擴大，甚至已經蔓延到上游的半導體產業。

洪麗寗指出，AI伺服器業務的部分，除了出貨量持續放大外，更重要的是質的改變，客戶開始會找緯穎討論未來的架構方向，以及不同技術的選擇採納，例如傳輸規格、未來光銅並進的訊號處理，以及散熱等零組件，各方各面都大量參考緯穎的意見，緯穎在產品設計的話語權日益增加。

甚至，隨著越來越多零組件跨入到半導體領域，像是矽光子、晶片微流體散熱等，這使得緯穎必須和上游的IC設計廠在產品最初期就開始討論規格，產業跨度持續提升，代工廠不再僅僅是代工廠。

半導體 緯穎

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