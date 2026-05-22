伺服器營收占比大增可期 法人調高南亞科獲利預估及目標價

南亞科（2408）隨伺服器相關產品占比提升，有助逐漸擺脫景氣循環影響，法人看好，未來數年維持獲利成長機率大幅提高，調高獲利預估值及目標價，並預期持續驗證穩定獲利成長能力，有利評價進一步上修。

大型本國投顧分析，人工智慧（AI）正重塑記憶體產業供需及產能配置邏輯，在高階無塵室與EUV設備稀缺下，原廠產能配置將傾斜AI相關高產值產品，伺服器相關產品逐漸擺脫Commodity屬性，成為AI基礎建設的關鍵資源。

另一方面，未來伺服器產品組合占比高的原廠獲利能力，將明顯優於以消費性電子產品為主的廠商。

法人評估，南亞科2027年伺服器營收占比將由2025年接近0%，大幅提升至60%以上，主因在於預計2026年第4季、2027年第2季量產的6400、7200 Mbps DDR5，可望切入AI伺服器RDIMM市場。

至於預計2026年第4季、2027年第2季量產的DDR4 16Gb/32Gb，主要供應SSD、BMC及Switch等資料中心相關應用。

法人指出，上述為南亞科單片晶圓產值最高產品，預期將配置多數DDR5投片至RDIMM，DDR4 8Gb亦將優先供應SSD及Switch客戶，由過去供應電視、機上盒等消費性應用，轉型為與資料中心需求高度連動的供應商。