洪麗甯、黃男州談AI應用 金融與科技業加速轉型

緯穎科技董事長暨策略長洪麗甯、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸，以及玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州今天共同出席論壇對談，分享AI應用經驗，並探討台灣如何透過設計、製造與產業整合，支撐全球AI發展需求。

洪麗甯分享，緯穎長期為國際雲端服務供應商（CSP）設計與製造伺服器，近年隨AI運算需求快速成長，對高效能運算與資料中心基礎建設需求也持續增加。她也透露，自己平時會利用AI工具協助行程規劃與工作安排，提升效率，顯示AI已逐步融入企業管理與日常生活。

黃男州則表示，玉山金控近年積極推動「AI賦能」轉型，由他親自帶領高階主管接受AI培訓，並將AI技術廣泛應用於金融服務，希望透過科技提升營運效率與客戶體驗，並且隨著台商布局全球。

曹世綸則引用SEMI最新數據指出，2025年全球半導體製造設備銷售額將達1351億美元，年增15%，預估2026年進一步成長至1450億美元，反映AI、高效能運算、先進邏輯、記憶體與先進封裝等需求，持續推升全球投資動能。他表示，AI浪潮正帶動整體半導體供應鏈與設備市場成長，也凸顯台灣在全球科技產業生態系的重要角色。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（左起）、玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州、緯穎科技董事長暨策略長洪麗甯上午出席活動，分享各自運用AI的經驗。記者蘇健忠／攝影