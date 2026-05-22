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洪麗甯、黃男州談AI應用 金融與科技業加速轉型

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（左起）、緯穎科技董事長暨策略長洪麗甯、玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州上午對談。記者蘇健忠／攝影
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（左起）、緯穎科技董事長暨策略長洪麗甯、玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州上午對談。記者蘇健忠／攝影

緯穎科技董事長暨策略長洪麗甯、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸，以及玉山金控玉山銀行董事長黃男州今天共同出席論壇對談，分享AI應用經驗，並探討台灣如何透過設計、製造與產業整合，支撐全球AI發展需求。

洪麗甯分享，緯穎長期為國際雲端服務供應商（CSP）設計與製造伺服器，近年隨AI運算需求快速成長，對高效能運算與資料中心基礎建設需求也持續增加。她也透露，自己平時會利用AI工具協助行程規劃與工作安排，提升效率，顯示AI已逐步融入企業管理與日常生活。

黃男州則表示，玉山金控近年積極推動「AI賦能」轉型，由他親自帶領高階主管接受AI培訓，並將AI技術廣泛應用於金融服務，希望透過科技提升營運效率與客戶體驗，並且隨著台商布局全球。

曹世綸則引用SEMI最新數據指出，2025年全球半導體製造設備銷售額將達1351億美元，年增15%，預估2026年進一步成長至1450億美元，反映AI、高效能運算、先進邏輯、記憶體與先進封裝等需求，持續推升全球投資動能。他表示，AI浪潮正帶動整體半導體供應鏈與設備市場成長，也凸顯台灣在全球科技產業生態系的重要角色。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（左起）、玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州、緯穎科技董事長暨策略長洪麗甯上午出席活動，分享各自運用AI的經驗。記者蘇健忠／攝影
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（左起）、玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州、緯穎科技董事長暨策略長洪麗甯上午出席活動，分享各自運用AI的經驗。記者蘇健忠／攝影

緯穎科技董事長暨策略長洪麗甯分享為國際企業製造雲端服務供應商（CSP）設計與製造伺服器的經驗，並分享個人使用AI幫忙處理規劃行程。記者蘇健忠／攝影
緯穎科技董事長暨策略長洪麗甯分享為國際企業製造雲端服務供應商（CSP）設計與製造伺服器的經驗，並分享個人使用AI幫忙處理規劃行程。記者蘇健忠／攝影

玉山金控 黃男州 玉山銀行

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