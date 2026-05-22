聽新聞
0:00 / 0:00
洪麗甯、黃男州談AI應用 金融與科技業加速轉型
緯穎科技董事長暨策略長洪麗甯、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸，以及玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州今天共同出席論壇對談，分享AI應用經驗，並探討台灣如何透過設計、製造與產業整合，支撐全球AI發展需求。
洪麗甯分享，緯穎長期為國際雲端服務供應商（CSP）設計與製造伺服器，近年隨AI運算需求快速成長，對高效能運算與資料中心基礎建設需求也持續增加。她也透露，自己平時會利用AI工具協助行程規劃與工作安排，提升效率，顯示AI已逐步融入企業管理與日常生活。
黃男州則表示，玉山金控近年積極推動「AI賦能」轉型，由他親自帶領高階主管接受AI培訓，並將AI技術廣泛應用於金融服務，希望透過科技提升營運效率與客戶體驗，並且隨著台商布局全球。
曹世綸則引用SEMI最新數據指出，2025年全球半導體製造設備銷售額將達1351億美元，年增15%，預估2026年進一步成長至1450億美元，反映AI、高效能運算、先進邏輯、記憶體與先進封裝等需求，持續推升全球投資動能。他表示，AI浪潮正帶動整體半導體供應鏈與設備市場成長，也凸顯台灣在全球科技產業生態系的重要角色。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 vivo X300 Ultra手機開箱！實測增距鏡變身鳥類學家 拍得到101內部海報
📢 iPhone 18 Pro三大升級亮點曝！多項「歷代最佳」成換機大誘因
📢 懶人包／全新影片生成模型、個人AI代理！Gemini 5大更新一次看
📢 Sony Xperia 1 VIII開箱！5亮點礦石機身＋新望遠鏡頭 實測AI攝影助理聰明
📢 「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異一次看
📢 便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。