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媒體報導董事長遭起訴！晶呈科技發聲明：技術自主研發、將依法說明

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
圖為之前晶呈科技舉行新產品發表會，董事長陳亞理進行簡報。記者林俊良攝影／聯合報系資料照片
圖為之前晶呈科技舉行新產品發表會，董事長陳亞理進行簡報。記者林俊良攝影／聯合報系資料照片

晶呈科技（4768）22日發聲明表示，媒體報導該公司及董事長因涉嫌侵害日商基佳電子材料股份有限公司營業秘密而遭起訴乙節，該公司聲明，公司自成立以來，一直致力於先進製程材料與生產技術之研發，並持續投入大量資源建立研發、製造及品質管理體系。所有產品及技術，均係基於自主研發成果所完成，絕無侵害他人智慧財產權或營業秘密之情事。

晶呈科技也表示，公司及董事長皆尚未接獲本案起訴書，惟如媒體報導內容屬實，該公司及董事長對於相關不實指控及檢方起訴決定，深感遺憾。該公司及董事長將於後續司法程序中，依法充分說明並提出相關證據，以捍衛公司及董事長之清白與合法權益。

晶呈科技認為，該案爭議涉及同業間商業競爭背景，日商基佳公司相關指控與事實顯有重大出入，已對該公司商譽造成嚴重影響。該公司對於任何不實指控、錯誤報導或損害本公司信譽之行為，均將依法採取必要法律行動，以維護公司及股東之權益。

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