遵循美出口禁令「不出高階AI晶片給大陸」蘇姿丰：持續押注台灣半導體

超微（AMD）執行長蘇姿丰今日重申超微與晶圓代工廠台積電（TSMC）牢不可破的合作關係，她強調，在全球半導體供應鏈持續緊繃的背景下，超微高度仰賴也相當滿意現有的台灣供應鏈，「台積電是一個非常棒的合作夥伴，並持續擴大產能，在我們看到整體需求上升時，台積電提供了很大的幫助。」

蘇姿丰今日參與天下雜誌45周年旗艦論壇，會後接受媒體聯訪。她表示，超微打造的全新Venice系列採用台積電先進的兩奈米製程，且將持續依靠台積電的先進製程與台灣供應鏈，與台灣生態系夥伴共同投資先進封裝、載板、測試產能與機櫃級整合等領域。

蘇姿丰重申，AI基礎設施市場成長極為迅速，預計未來三到四年光是資料中心市場就將突破一兆美元，因此超微積極攜手台灣供應鏈夥伴、共同投資，確保產能年底就能到位，且期待產能能一路延伸至2029年。

面對日益緊張的地緣政治局勢，超微展現積極態度，在美中兩國的法規夾縫中尋求平衡。針對美國政府持續收緊的半導體出口管制措施，蘇姿丰今明確表達公司會遵循美國法規。她坦言，中國市場占超微整體營收約20%左右，是一個非常重要的市場，超微在該市場擁有PC、電競及部分資料中心等廣泛的業務 。

然而，只要涉及先進技術，超微必須嚴格遵守美國法律，蘇姿丰指出，「當然，我們是一家美國公司，所以我們必須遵守所有美國的出口管制和法規」，因此AMD未將高階晶片銷中列入預期財測，轉而聚焦當地的AI PC與邊緣AI市場。

但她也透露，雖然超微最高效能的AI繪圖處理器（GPU）已受到出口管制，但考慮到市場規模和產品組合，這不會改變公司對中國大陸市場的承諾，超微會在完全符合美國出口管制法律的前提下，與中國客戶開展合作 。

但蘇姿丰重申，超微已在台灣生態系投資超過千萬美元。為應對全球AI基礎設施對運算能力的迫切需求，超微昨天又宣布大幅加碼在台灣的投資與產能布局，此行來台的核心目的之一，也是確保供應鏈能為CPU未來的放量做準備，「我會說：CPU市場目前很吃緊」，蘇姿丰坦言，整體CPU市場需求，顯著高於AMD一年前的預測，且未來幾年CPU需求仍持續上升。

蘇姿丰表示，幸好由於AMD目前已獲得所有供應鏈合作夥伴的支持，AMD今年各季度都將持續擴充產能，並已啟動2027年以後的大幅增產規畫，以因應AI與資料中心不斷攀升的長期需求。