輝達總部下周三動工？ 北市議員爆「建照根本還沒申請」

輝達的台灣總部落腳北士科，昨日傳出下周三將動工。民進黨北市議員林延鳳今指出，輝達還沒申請建照，何來動工？也追問台北市長蔣萬安有無收到相關邀請，蔣回應還沒收到確定消息，一切安排跟規畫必須尊重輝達，且任何消息也必須尊重由輝達對外說明。

蔣萬安上午赴議會專案報告，林延鳳指出，媒體報導輝達可能下周三辦理動工，經她詢問建管處，輝達根本還沒申請建照，何來動工？蔣萬安回應，都還在行政程序當中，市府確實有希望輝達再做一些修正。

她直言，除非輝達的動工是形式上的拜拜、鏟土等，但不是建管處認定的「法定動工」；對於林延鳳的認知，蔣萬安搖頭稱不是。

林延鳳詫異追問，如果輝達沒有申請建照，連拜拜動工鏟土那個典禮都不行？都發局長簡瑟芳說，沒有這種規定。建管處長虞積學補充，建築法的申報開工，沒拿到建照就沒所謂按照建築法申報開工這件事；如果土地所有權人或土地開發業者，為了形式上，民間習俗上的開工是可以。

接著，林延鳳問及5月27日開工訊息為真，蔣萬安有無收到輝達邀請去參加北士科任何活動？蔣回應，目前都還沒有收到很確定的消息；相關程序包括輝達什麼時候要送建照申請、相關審議作業，都還在進行中，也必須尊重輝達規畫。

林延鳳認為，大家都很關注輝達，如果北市府到目前為止沒收到動工申請，蔣萬安也沒正式收到邀請，回應媒體要講清楚，不要製造模糊空間，否則大家期待一次次落空，對蔣的形象不見得加分。蔣說，一切安排跟規畫必須尊重輝達，而且任何消息也必須尊重由輝達這邊對外說明。