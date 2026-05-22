低軌衛星熱門飆股 華通、欣興薪資獎金曝光

全球首富馬斯克旗下的SpaceX 宣布啟動IPO計畫，台灣低軌衛星概念股氣勢如虹。Starlink 衛星 HDI 板主要供應商的華通股價在5月多次飆上漲停板，ABF載板龍頭欣興主力聚焦在AI伺服器，但也開始積極布局低軌衛星。兩大PCB廠是AI和衛星商機的核心，成為求職者關注的焦點。薪資查詢平台《比薪水》資料庫數據顯示，華通員工平均年薪達90.6萬元，大幅領先欣興的59.4萬元。

根據《比薪水》資料庫，華通平均月薪為50,800元，年終高達322,000元，帶動平均年薪來到906,000 元。相較之下，欣興平均月薪為44,700元，年終為60,000元，平均年薪則為594,000元。

兩家大廠的月薪差距雖然只有6,000元，年終獎金卻相差26萬元。受惠 Starlink訂單挹注，華通的年終獎金幾乎是欣興的5倍。欣興雖然去年財報表現亮眼，但因薪資結構相對保守，分紅與年終並未同步爆發。不過法人看好2026年隨著 AI 平台換代，欣興員工後續仍有薪資隨獲利成長的空間。

除了薪資落差，兩家公司的內部工作環境與員工體感也大不相同。在《面試趣》的「公司比較」功能中，兩家公司的綜合評價皆為2.7分（滿分5分）。

《比薪水》數據指出，欣興員工反映加班頻率為「常常加班」，上班心情「有苦說不出」。欣興去年營收破千億，但因薪資分配偏向保守、升遷機會較少，導致基層工作壓力無法如實反映在薪酬回報上。

相較之下，華通的加班頻率為「偶爾加班」，上班心情多為「平常心」。然而，華通員工去年平均工時長達 10.6 小時，而低軌衛星訂單能見度直達 2026 年下半年，對能接受高工時、講究工作 CP 值的求職者來說，華通是不錯選擇。

《比薪水》專家分析，兩家大廠適合截然不同的求職族群。華通因受惠於 Starlink 與 Amazon Kuiper 雙重衛星板業務放量，訂單能見度撐到 2026 年下半年，適合願意接受長工時、想全力拚一把年終獎金的求職者。

欣興雖然薪資結構較為保守，但基本面有強大支撐，法人也看好其 2026 年的獲利。對想累積實務經驗的新鮮人而言，欣興仍是相當合適的練功起點。