蘇姿丰點名 AI 下一波：Physical AI 崛起 機器人、工業與製造接棒

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰22日表示，AI不會只停留在資料中心，未來將持續走向邊緣端與實體世界。她看好AI PC未來幾年仍將成為重要成長動能，但PC之外，下一波更大的機會將是實體AI，包括機器人、工業、製造與各類地端應用。

蘇姿丰表示，她對AI PC前景非常樂觀。早期AI PC應用不容易讓一般使用者明顯感受到，但現在需求正在成形，關鍵在於使用者既需要AI，也重視隱私，不希望所有個人資訊都送上雲端；此外，地端AI也能降低對雲端連線的依賴，並減少高昂雲端運算成本。

她指出，AI PC未來在開發者、個人使用與企業內部應用上，都將是重要成長方向。被問及AI PC成長幅度時，蘇姿丰表示，AI PC將出現顯著雙位數成長。

至於PC之外的邊緣AI應用，蘇姿丰明確點名，下一波大浪潮是實體AI，也就是AI進入實體世界，包括機器人、工業與製造場域。她認為，AI無所不在的願景，是讓AI運算不只存在於雲端資料中心，而是進入每個裝置、每個應用與各種實際場景。