反駁AI泡沫論 蘇姿丰：「這絕對是真的」AI競賽才打到第三局

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰上午與玉山金董事長黃男州、緯穎董事長洪麗甯、SEMI台灣區總裁曹世綸一起出席天下雜誌45週年旗艦論壇，蘇姿丰表示，AI不是泡沫，而是「絕對真實」的長期科技浪潮，目前產業發展仍在非常早期階段，若以棒球賽比喻，現在才打到「第三局」，後續仍有大量創新與生態系機會。

蘇姿丰表示，AI是過去50年最重要的科技革命，與手機、雲端不同的是，「AI是每個人都能受惠的技術」，未來3到5年內，幾乎所有事情都會因AI變得更好。

針對市場近來討論AI是否過熱、是否形成泡沫，蘇姿丰明確回應，這類問題經常被提出，包括「AI是否真的存在」、「現在是否應該投入這麼多資源」。她說，自己的答案是「這絕對是真的」，而且產業仍處於非常早期階段。

蘇姿丰進一步表示，對長期投入半導體與科技產業的業者而言，應該對這波趨勢保持信心。AI帶動的不只是單一公司或單一產品機會，而是涵蓋晶片、系統、軟體、資料中心與終端應用的整體生態系升級，未來仍有大量創新空間。

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰上午出席天下雜誌45週年旗艦論壇時表示，，AI是過去50年最重要的科技革命，與手機、雲端不同的是，「AI是每個人都能受惠的技術」，未來3到5年內，幾乎所有事情都會因AI變得更好。記者蘇健忠／攝影

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰上午出席天下雜誌45週年旗艦論壇時表示，AI不是泡沫，而是「絕對真實」的長期科技浪潮，目前產業發展仍在非常早期階段。記者蘇健忠／攝影

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰上午出席天下雜誌45週年旗艦論壇，揮手向來賓致意。記者蘇健忠／攝影