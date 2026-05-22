鴻華先進股東會／聚焦品牌車型發展 拓展海外 CDMS 合作

鴻海（2317）旗下鴻華先進（2258）22日舉行股東會，董事長李秉彥表示，該公司成立五年多來已經研發六款車型，完成一款電動巴士Model T及兩款電動乘用車Model C & Model B的量產上市，並透過委託設計製造服務（CDMS）與多家國際客戶達成合作協議。今年與國際客戶的合作案也將實現產品的交付，與全球客戶的合作業務也在持續拓展中，很快便能實現產品邁向國際的目標，並藉以帶動國內相關產業的成長。

針對台灣市場的發展，他說，在商用車部分，鴻華先進自主研發之次代MODEL T，搭配115年高雄橋頭自建新廠的落成，將於下半年開始投產及販售。乘用車部份，對納智捷汽車公司的股權收購案已經在4月10日完成股權交割。透過取得納智捷通路，鴻華得以在台灣實現從品牌（FOXTRON）、平台與車型設計開發、供應鏈管理、生產製造、銷售及服務之全價值鏈汽車用車體驗，使台灣成為一個CDMS商務模式垂直整合的示範市場。

以新品牌FOXTRON推出的首款產品BRIA（MODEL B）已經在114年12月25日上市，獲得市場熱烈回響。受市場關注之第二款產品CAVIRA（MODEL C）亦於115年5月20日展開預接單動作，預期這兩款車型可以為公司今年營收帶來具體的貢獻。

展望國際市場，他說，115年初已與日本FUSO完成電動巴士合作協議的簽署，合作案順利推進中；115年下半年與日本三菱汽車合作的車型，將於紐澳市場展開販售；115年與鴻海集團及波蘭EMP策略合作，評估設立電動車製造研發中心的合作案，更進一步將鴻華的市場領域推進到歐洲市場，逐步實現放眼全球的目標。

除持續精進研發能量及推進業務合作，在鴻海集團劉揚偉董事長「永續經營＝EPS+ESG」理念下，鴻華先進也特別注重產業的永續發展，鴻華橋頭新廠區完成低碳綠建築、生態綠化等設計，建構「智慧科技、永續環保」之環境，鴻華內亦逐步完善永續組織架構，推動IFRS永續準則導入作業，積極朝淨零排放、社會參與及公司治理的目標邁進，將落實企業永續經營為最終目標。