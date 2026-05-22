蘇姿丰：台灣是全球唯一完整 AI 製造生態系 從材料做到機櫃

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰22日出席《天下雜誌》45周年論壇時高度肯定台灣半導體供應鏈，直言台灣最特別之處，是擁有從基礎材料、先進製程、後段技術、OEM／ODM系統夥伴，到機櫃級製造的完整生態系；她並強調，全球唯一能把這些環節完整集中在一起的地方，就是台灣。

蘇姿丰表示，現在半導體與AI市場成長速度前所未見，AMD策略是領先高效能運算與AI運算，而要做到這一點，必須具備強大的供應鏈與夥伴關係。她指出，AMD長期與台灣夥伴密切合作，台積電（2330）更是AMD成功非常關鍵的原因之一。

談到本周AMD相關宣布，蘇姿丰指出，AMD最新CPU晶片Venice已在台積電2奈米高效能運算製程開始進入量產爬坡；另一方面，AMD也將與台灣生態系多家公司合作，針對先進封裝、基板、測試產能與機櫃級整合等領域共同投資，整體金額超過100億美元。

她表示，這項投資不只是為了技術，也為了產能。隨AI需求持續升高，產業必須為未來一到三年的需求提前準備足夠產能。AMD在2.5D、CoWoS、EFB與3D技術上都相當積極，且經常是相關技術大規模量產的早期使用者，因此會與生態系一起提前投入，協助夥伴加快擴產速度。

蘇姿丰指出，台灣供應鏈的優勢不只在單一環節，而是端到端能力完整，從基礎材料、先進製程、後段封裝、系統組裝，到如今的機櫃級製造，都能緊密協作，這使台灣成為AMD推動先進AI技術的重要核心。

不過，她也提到，今日半導體產業與十年前已大不相同。過去半導體被視為高度專業、只有少數技術人士理解的領域，如今無論企業或國家，都已把半導體視為運算最重要的基礎。因此，台灣供應鏈具備特殊能力，若能更多參與全球生態系，將是非常重要且值得投入的方向。

蘇姿丰也表示，台灣夥伴走向全球並不容易，因為每個國家都有不同運作方式，但全球需要更多元的半導體製造能力，AMD也會支持合作夥伴在全球布局。她並以台積電亞利桑那廠為例指出，外界曾質疑美國廠能否做到與台灣一樣好，但目前該廠已進入生產，表現相當出色，關鍵在於將台灣累積的實務經驗、流程與方法成功轉移出去。

談到AMD在台灣布局，蘇姿丰指出，AMD目前在台灣已有超過1,800名員工、分布於10個據點，過去幾年又新增5個據點，並在台灣進行大量研發工作，尤其是與台灣生態系夥伴共同推動最新技術。她強調，台灣團隊是AMD導入最新技術時最具能力的一群人之一。