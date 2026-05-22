蘇姿丰駁AI泡沫論：「這絕對是真的」AI競賽才打到第三局

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰22日出席天下雜誌45週年旗艦論壇時表示，AI不是泡沫，而是「絕對真實」的長期科技浪潮，目前產業發展仍在非常早期階段，若以棒球賽比喻，現在才打到「第三局」，後續仍有大量創新與生態系機會。

蘇姿丰指出，AI是一波非常大的浪潮，許多公司都希望加入，但真正關鍵不在於短時間追逐題材，而是長期累積技術能力。她強調，任何科技公司都不可能在六個月、甚至十二個月內建立核心競爭力，通常需要三到五年時間，先形成清楚願景，再找出最能發揮影響力的位置。

針對市場近來討論AI是否過熱、是否形成泡沫，蘇姿丰明確回應，這類問題經常被提出，包括「AI是否真的存在」、「現在是否應該投入這麼多資源」。她說，自己的答案是「這絕對是真的」，而且產業仍處於非常早期階段。

蘇姿丰進一步表示，對長期投入半導體與科技產業的業者而言，應該對這波趨勢保持信心。AI帶動的不只是單一公司或單一產品機會，而是涵蓋晶片、系統、軟體、資料中心與終端應用的整體生態系升級，未來仍有大量創新空間。

她也提醒，有意切入AI浪潮的企業，不能只看短線熱度，而要思考自身能在哪些環節創造最大價值。換言之，AI競賽雖然已全面展開，但目前仍不是終局，而是新一輪科技投資與產業重組的起點。