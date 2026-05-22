聽新聞
0:00 / 0:00
永擎股東會／今年 AI 伺服器高雙位數成長 上下半年比重4:6
華擎（3515）旗下永擎（7711）22日舉行股東會，董事長許隆倫表示，不論是人工智慧（AI）伺服器、一般伺服器或是ASIC伺服器的需求都很強勁，今年業績可望強勁成長，同時，輝達（NVIDIA）新一代Vera Rubin平台明年出貨，對明年展望也樂觀看待，法人預估，永擎今年營收將高雙位數成長，上下半年營收比重約4:6。
許隆倫在股東會後指出，AI伺服器需求很強，目前輝達供貨稍微慢一點，第2季營收受到一點影響，第3季就會上來，出貨產品包括輝達B200、B300系列，以及RTX系列。
至於一般伺服器，他說，需求比預期的還要好，第2季一般伺服器比重超過三成，不僅出貨量增加，營收也同步增加，支撐了第2季的營運，並對第2季毛利率展望樂觀，原先預估一般伺服器占比約15％到20%，目前占比已經超過預期，顯示需求強烈，希望下半年一般伺服器占比可以維持在25%到30%。
客戶方面，他說，以美系客戶比重最大，因為多是以整機出貨，歐系客戶與美系客戶的出貨數量差不多，但是美系客戶營收比較大，因為是以出貨整機比例比較高。至於ASIC伺服器方面，他說，占比約10%，希望輝達HGX平台伺服器能多做一點，因為單價比較高，研發成本都已經投入下去，獲利會跟著增加。
他說，希望輝達與超微（AMD）下半年的伺服器晶片供貨能好一點，今年AI伺服器需求持續強勁，至於明年則將出貨Vera Rubin平台伺服器，法人預估，永擎今年業績將高雙位數成長，上下半年比重約40％與60%。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 vivo X300 Ultra手機開箱！實測增距鏡變身鳥類學家 拍得到101內部海報
📢 iPhone 18 Pro三大升級亮點曝！多項「歷代最佳」成換機大誘因
📢 懶人包／全新影片生成模型、個人AI代理！Gemini 5大更新一次看
📢 Sony Xperia 1 VIII開箱！5亮點礦石機身＋新望遠鏡頭 實測AI攝影助理聰明
📢 「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異一次看
📢 便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。