永擎股東會／今年 AI 伺服器高雙位數成長 上下半年比重4:6

華擎（3515）旗下永擎（7711）22日舉行股東會，董事長許隆倫表示，不論是人工智慧（AI）伺服器、一般伺服器或是ASIC伺服器的需求都很強勁，今年業績可望強勁成長，同時，輝達（NVIDIA）新一代Vera Rubin平台明年出貨，對明年展望也樂觀看待，法人預估，永擎今年營收將高雙位數成長，上下半年營收比重約4:6。

許隆倫在股東會後指出，AI伺服器需求很強，目前輝達供貨稍微慢一點，第2季營收受到一點影響，第3季就會上來，出貨產品包括輝達B200、B300系列，以及RTX系列。

至於一般伺服器，他說，需求比預期的還要好，第2季一般伺服器比重超過三成，不僅出貨量增加，營收也同步增加，支撐了第2季的營運，並對第2季毛利率展望樂觀，原先預估一般伺服器占比約15％到20%，目前占比已經超過預期，顯示需求強烈，希望下半年一般伺服器占比可以維持在25%到30%。

客戶方面，他說，以美系客戶比重最大，因為多是以整機出貨，歐系客戶與美系客戶的出貨數量差不多，但是美系客戶營收比較大，因為是以出貨整機比例比較高。至於ASIC伺服器方面，他說，占比約10%，希望輝達HGX平台伺服器能多做一點，因為單價比較高，研發成本都已經投入下去，獲利會跟著增加。

他說，希望輝達與超微（AMD）下半年的伺服器晶片供貨能好一點，今年AI伺服器需求持續強勁，至於明年則將出貨Vera Rubin平台伺服器，法人預估，永擎今年業績將高雙位數成長，上下半年比重約40％與60%。