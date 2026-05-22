快訊

國巨陳泰銘擠下郭台銘成台灣首富！股民喊「被動元年來了」：注意董娘

NBA／第三節18：0攻勢奠定勝基 尼克輕取騎士東決2連勝

千萬獎金飛了！22元外送費發票中獎卻領不到錢 他怒告財政部結果曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

永擎股東會／今年 AI 伺服器高雙位數成長 上下半年比重4:6

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
永擎董事長許隆倫。記者蕭君暉／攝影
永擎董事長許隆倫。記者蕭君暉／攝影

華擎（3515）旗下永擎（7711）22日舉行股東會，董事長許隆倫表示，不論是人工智慧（AI伺服器、一般伺服器或是ASIC伺服器的需求都很強勁，今年業績可望強勁成長，同時，輝達（NVIDIA）新一代Vera Rubin平台明年出貨，對明年展望也樂觀看待，法人預估，永擎今年營收將高雙位數成長，上下半年營收比重約4:6。

許隆倫在股東會後指出，AI伺服器需求很強，目前輝達供貨稍微慢一點，第2季營收受到一點影響，第3季就會上來，出貨產品包括輝達B200、B300系列，以及RTX系列。

至於一般伺服器，他說，需求比預期的還要好，第2季一般伺服器比重超過三成，不僅出貨量增加，營收也同步增加，支撐了第2季的營運，並對第2季毛利率展望樂觀，原先預估一般伺服器占比約15％到20%，目前占比已經超過預期，顯示需求強烈，希望下半年一般伺服器占比可以維持在25%到30%。

客戶方面，他說，以美系客戶比重最大，因為多是以整機出貨，歐系客戶與美系客戶的出貨數量差不多，但是美系客戶營收比較大，因為是以出貨整機比例比較高。至於ASIC伺服器方面，他說，占比約10%，希望輝達HGX平台伺服器能多做一點，因為單價比較高，研發成本都已經投入下去，獲利會跟著增加。

他說，希望輝達與超微（AMD）下半年的伺服器晶片供貨能好一點，今年AI伺服器需求持續強勁，至於明年則將出貨Vera Rubin平台伺服器，法人預估，永擎今年業績將高雙位數成長，上下半年比重約40％與60%。

伺服器 輝達 營收 AI

延伸閱讀

雙鴻股東會／AI ASIC 散熱大單湧入 上調年營收成長至七成

黃仁勳：AI需求「拋物線」成長

AI熱潮讓輝達賺翻了！豪撒800億美元回饋股東

伺服器需求強勁 法人調高健鼎獲利預估及目標價

相關新聞

帶領AMD市值破7300億美元！蘇姿丰穿梭兩岸爭AI算力霸權

Computex 2026（台北電腦展）登場前夕，AI晶片戰火持續升溫。當輝達、英特爾與超微（AMD）同步加速擴張AI版圖之際，超微董事長暨執行長蘇姿丰近三年的布局，已讓這家曾長期被視為追趕者的晶片公司，躍升為AI時代的重要算力勢力。

蘇姿丰駁AI泡沫論：「這絕對是真的」AI競賽才打到第三局

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰22日出席天下雜誌45週年旗艦論壇時表示，AI不是泡沫，而是「絕對真實」的長期科技浪潮，目前產業發展仍在非常早期階段，若以棒球賽比喻，現在才打到「第三局」，後續仍有大量創新與生態系機會。

領航掌握美國科技新局 安聯00402A 展開募集

安聯投信第3檔主動式ETF（00402A）即日起至5月27日展開募集。隨著美國科技財報相繼繳出亮眼成績，加上美國四大雲端巨頭（CSP）持續擴張資本支出，又有AI基本面撐腰，此時布局將有機會參與美股強勁行情。

昇陽半業務雙箭頭進擊 晶圓薄化業務轉型至 AI 應用

再生晶圓廠昇陽半（8028）董事長梁明成昨日表示，其再生晶圓業務希望跟隨客戶成長的動能，晶圓薄化業務則轉型集中於AI應用。

外資解讀 ABF 正向 奧特斯上調今明兩年預估營收

美系大行指出，從奧特斯（AT&S）法說會解讀ABF正向。

外資重申愛普正向 矽電容市場供給仍持續短缺

美系重申正向愛普*（6531）正向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。