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領航掌握美國科技新局 安聯00402A 展開募集

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

安聯投信第3檔主動式ETF（00402A）即日起至5月27日展開募集。隨著美國科技財報相繼繳出亮眼成績，加上美國四大雲端巨頭（CSP）持續擴張資本支出，又有AI基本面撐腰，此時布局將有機會參與美股強勁行情。

安聯投信表示，2026上半年台股漲勢強勁，美國四大雲端巨頭（CSP）持續擴張資本支出，為台股AI供應鏈點燃長紅火炬，多頭氣勢如虹。

00402A安聯美國科技領航主動式ETF基金經理人洪華珍表示，觀察2026年第1季財報，S&P 500基本面相當強勁。其中，資訊科技目前仍是S&P 500中獲利成長率最強產業之一，背後反映的是AI資本支出、雲端需求、半導體週期與大型科技公司獲利能力的支撐。

近日美股晶片龍頭公布上季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並同步上調股東回饋、釋出強勁財測，顯示全球AI基礎建設熱潮仍持續加速。

展望後市，洪華珍表示，隨著下半年地緣政治風險有望逐步鈍化，各種科技題材邁入「超級週期」，美股市場將有望迎來估值修復與獲利上修的雙重紅利。

洪華珍表示，美股仍是全球最關鍵的資本市場。從雲端業務加速、廣告收入創新高與利潤率同步擴張來看，顯示AI應用已深入核心商業模式；同時，四大CSP全面上調AI資本支出，亦有望同步推升AI基礎設施相關企業的獲利預期，進一步支撐科技股盈餘前景。

洪華珍指出，美國擁有全球最成熟的創新生態系，有利於持續將科技突破轉化為具規模的商業應用，推動企業生產效率與競爭力提升。隨著AI與數位科技應用深化，美國科技產業結構性成長趨勢明確，不論從機會面、評價面或基本面觀察，皆有利長線布局。

策略上，安聯投信建議，下半年投資主軸首選美股，其投資價值相對具吸引力，是參與下一波行情的優先選擇之一。

安聯投信表示，推出00402A安聯美國科技領航主動式ETF基金，投資策略聚焦於具長期成長動能的美國關鍵科技產業，結合由上而下的總體分析與由下而上的個股研究，鎖定高稀缺性、高產業門檻與高成長潛力的企業，涵蓋AI、半導體、光通訊、機器人等趨勢題材，並透過風險控管機制，動態調整投資組合，提升長期投資效率。

美國 財報 美股

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