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昇陽半業務雙箭頭進擊 晶圓薄化業務轉型至 AI 應用

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
昇陽半董事長梁明成(圖左)與總經理蔡幸川。照片/昇陽半提供
昇陽半董事長梁明成(圖左)與總經理蔡幸川。照片/昇陽半提供

再生晶圓廠昇陽半（8028）董事長梁明成昨日表示，其再生晶圓業務希望跟隨客戶成長的動能，晶圓薄化業務則轉型集中於AI應用。

梁明成指出，再生晶圓業務就是跟著客戶的需求，目前在AI方面包括GPU與HBM是著力的重點，良率與品質是客戶重要的考量，很多再生晶圓需求是因為先進製程而產生。昇陽半就是希望客戶成長的動能有多少，該公司就跟著成長多少，目前看起來是超過25％。

至於晶圓薄化業務方面，梁明成提到，昇陽半過去在晶圓薄化業務是負責較為一般性的產品，但在這三年來轉型全部集中在AI應用，如高功率或高電流的應用，相關需求也越來越多。

昇陽半今年累計前四月合併營收為17.68億元，年增23％。針對今年下半年展望，梁明成則認為，昇陽半每年大概都是下半年會比上半年來得好，因為依照公司投資步調，綜效就是大約於下半年發生，隔年上半年大致維持去年下半年的動能。

昇陽半除了今年持續擴產，目前也正投入興建中港廠Fab3B，該公司總經理蔡幸川說，預計該新廠2027年底可量產啟用，比既有自動化程度又進一步提升，屆時產能也會再增加。

另外，關於是否追隨客戶腳步前往美國設廠，蔡幸川表示，目前是由台灣提供，美國生產線還在評估與規畫中，要考量資金與製造成本等因素，希望未來最終可以就地供應。

AI 晶圓

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