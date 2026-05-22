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帶領AMD市值破7300億美元！蘇姿丰穿梭兩岸爭AI算力霸權

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰宣布於台灣產業體系投資逾100億美元， 加速建置AI基礎設施 。記者曾學仁／攝影
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰宣布於台灣產業體系投資逾100億美元， 加速建置AI基礎設施 。記者曾學仁／攝影

Computex 2026（台北電腦展）登場前夕，AI晶片戰火持續升溫。當輝達、英特爾與超微（AMD）同步加速擴張AI版圖之際，超微董事長暨執行長蘇姿丰近三年的布局，已讓這家曾長期被視為追趕者的晶片公司，躍升為AI時代的重要算力勢力。

蘇姿丰今日身著淺灰色西裝外套、黑色長褲，神情輕鬆地出席天下雜誌45周年AI高峰對談，於上午約9時20分左右進入活動會場。與昨日傍晚接受媒體聯訪時的淺藍色西裝外套展現截然不同的穩重風格。AMD市值近五天連日走揚，截至今日市值已突破7300億美元大關。

蘇姿丰去年出席台大演講時還特別強調自己的台灣認同，「我喜歡將自己視為台裔美國人，」她說，台灣人總是努力工作與貢獻，「這是一件值得驕傲的事」。

回顧2023年至2026年這關鍵三年，蘇姿丰不僅帶領AMD經歷劇烈的架構轉型與技術狂飆，更在全球美中台地緣政治的驚濤駭浪中，成功讓超微成為AI時代的黑馬。

蘇姿丰2014年出任AMD執行長，2022年兼任董事長，隔年頻繁造訪台灣，積極鞏固與台積電等關鍵製造夥伴的合作，為後續產品的爆發期打下穩定基礎。隨著全球生成式AI浪潮全面引爆，市場對高效能算力的需求呈現指數型成長，為了在這場世紀賽局中取得領先，蘇姿丰2024年底大刀闊斧進行重組，精簡AMD全球約4%、高達千名員工，將研發資源與資金高度集中於大數據中心與AI加速晶片的開發，這項調整效益迅速反映在財報上：超微去年第三季創下單季92億美元的單季營收新高紀錄。

今年初，蘇姿丰在拉斯維加斯CES 2026發表開幕主題演講，大膽預言全球算力需求在未來5年將增長100倍。超微（AMD）最新公布的2026年第一季財報更顯示，單季營收達102.5億美元，其中資料中心業務營收創下58億美元的歷史新高，年成長高達57%。

在驚豔財報激勵下，AMD市值5月初成功突破7000億美元，刷新歷史新高。「相對於我們可能實現的目標，目前的算力遠遠不足。過去幾年AI創新的速率與節奏令人驚嘆，而我們才剛開始而已」，她近日指出。

然而，輝煌成果背後，交織著複雜且敏感的地緣政治角力：美中貿易戰引發的科技禁令近年持續升級，美國對高效能AI晶片輸陸的管制措施日趨嚴格，晶片出口也受波及。

面對中國大陸市場的龐大商機與政治紅線，蘇姿丰也展現極具彈性的地緣戰略手腕。

策略上，超微將核心先進製程與AI產品線緊密倚靠以台積電為核心的台灣半導體聚落；另一邊則持續維繫與中國大陸市場的對話，不輕言放棄。在抵台前一天（19日），她就在上海舉辦「2026超微AI開發者日」，是AMD AI開發者日首度走出美國。

美中關係的凍結與地緣政治的不確定性，正加速超微在台美供應鏈的「固樁」行動。AMD大舉推進Instinct MI300X、MI325X及MI350系列，成功奪下Meta、Oracle等超大規模雲端服務商的訂單。蘇姿丰昨天就率先高調宣布於台灣產業體系投資超過100億美元，以擴大策略合作夥伴關係。

同時，她昨日還宣布，代號為Venice的下一代AMD EPYC 處理器，已於台灣採用台積電先進2奈米製程技術進入量產，未來計畫在台積電亞利桑那州晶圓廠量產。

蘇姿丰 AMD AI

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