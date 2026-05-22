外資解讀 ABF 正向 奧特斯上調今明兩年預估營收

開源代理AI軟體OpenClaw掀起全球養龍蝦熱潮，被輝達黃仁勳稱為史上最重要的軟體發布，但「龍蝦之亂」副作用包括：Tokens費用暴增、資料外流以及GPU需求大增，台智雲21日發表企業主權AI服務，搶吃企業養龍蝦商機，圖滿足企業自建算力需求，也將建Agent AI市集供企業訂閱。

2026-05-22 08:51