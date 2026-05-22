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外資重申愛普正向 矽電容市場供給仍持續短缺
美系重申正向愛普*（6531）正向。
美系大行表示，SEMCO本來就是 Si-Cap 市場參與者，華邦電（2344）可能是其晶圓代工夥伴。即便如此，根據券商供需模型顯示，未來三年非台積電（2330）矽電容市場供給仍將持續短缺，而且從設備導入到通過客戶認證尚需時間。
愛普法說會也表示有越來越多客戶加入，所以，券商認為市場對於產業初期階段的競爭過度擔憂，重申愛普正向評等與維持目標不變。
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