龍蝦之亂企業 Tokens 費用暴增 反而成為台智雲賺錢機會？

開源代理AI軟體OpenClaw掀起全球養龍蝦熱潮，被輝達黃仁勳稱為史上最重要的軟體發布，但「龍蝦之亂」副作用包括：Tokens費用暴增、資料外流以及GPU需求大增，台智雲21日發表企業主權AI服務，搶吃企業養龍蝦商機，圖滿足企業自建算力需求，也將建Agent AI市集供企業訂閱。

台智雲是華碩集團成員，5月21日完成公開發行，公司預計5月29日登錄興櫃，成為集團上市櫃新兵。

台智雲21日發表AFS Suite企業主權AI方案，要提供企業成本控制與額度管理，以Router模式判斷任務分配給的合適AI模型，最大化節省Tokens，另外根據每個模型跟員工的使用狀況設定Tokens上限，並配合企業監理需求，開發獨立沙盒，讓每位使用者資料跟對話都能獨立儲存，確保機敏資料不會被共享。

吳漢章表示，AFS Suite包含AFS My Agent（通用型代理AI）及AFS MyCode（程式開發代理AI），可以自動化執行任務，也可以協助工程師透過通訊軟體下指令，而為解決密碼不外洩的需求，導入Human-in-the-loop（人為介入機制），應用端包含台智雲開發的安全Agent AI，未來也計畫推出Agent AI市集，讓企業2分鐘就完成龍蝦應用的下載建置。

吳漢章指出，相較於過去毛利較低的國家主權專案，動輒300～500顆GPU，企業主權AI訂單數量雖較小，一櫃約 8～16顆GPU，但因涵蓋平台與應用價值，整體毛利率更好，台智雲預期「企業主權 AI」相關業務將快速成長，目標在未來2027年內，佔公司整體營收的2～3成。

OpenClaw能利用代理AI讓工作自動化，2026年全球掀起養龍蝦熱，但幾個月下來，龍蝦症候群也開始發酵，吳漢章指出，企業導入AI的Token消耗與算力成本極高，有企業預估全年研發費用（包含原本的人事費用）中，高達三分之一都必須花費在AI上，或是幾個月就用光一年AI預算，Tokens費用暴增難以管理成企業的痛點。

企業主權AI目標1年內貢獻2~3成業績

近期GPU租金費用暴漲，他表示不是單一市場現象，而是產業對生成式AI需求太，吳漢章表示，如今不需要教育企業主，「龍蝦之亂」已經讓企業感受到自建主權AI必要性，願意花2000～3000萬元買B200/H200伺服器，因為能計算ROI，不必再被Tokens費用綁架。

不過，也因為許多企業機房電力不適合放B200，會將主機委託台智雲代管維運，因此基礎建設方面，台智雲可以提供：1.顧問規劃自建機房，2.主機代管維運，3.與Neo Cloud業者合作，對企業推出Agent AI訂閱服務。

台灣超級電腦總算力約 205 Petaflops，其中由台智雲協助建置或管理的算力就佔76%，台智雲表示，其優勢不只是提供企業算力規劃設計，針對買斷設備但缺乏維運能力的客戶，也提供「維運保母服務」，在台灣算力的管理總量具有絕對市占率。