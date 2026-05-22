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油價回落美股收紅　投顧：台股氣氛轉強AI題材受關注

中央社／ 台北22日電
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

油價回落，美股主要指數21日終場均收漲。投顧表示，油價高檔回跌，風險降溫，台指期夜盤上漲288點，漲幅達0.69%，氣氛轉強，台積電ADR上漲1.38%，權值股有望持續扮演台股穩盤角色。

超微（AMD）宣布，為滿足日益增長的AI基礎設施需求，於台灣產業體系投資超過100億美元；此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於6月1日在台北發表主題演講。投顧指出，2026年台北國際電腦展登場前夕，隨著AI題材持續發酵，市場預期將再帶動相關投資熱潮。

美股21日表現，道瓊工業指數上漲276.31點或0.55%，收報50285.66點；標普500指數上揚12.75點或0.17%，收在7445.72點；那斯達克指數小漲22.74點或0.09%，收26293.10點；費城半導體指數揚升150.80點或1.28%，收11964.08點。

台股21日上漲1347.39點，寫下收盤第5大漲點，收41368.21點，外資及陸資買超新台幣603.40億元，為歷史買超第9大，主要加碼面板、電子代工、成熟製程晶圓代工等族群。

根據證交所資料，外資買超前10名以友達15.69萬張居首，群創買超9.8萬張居第2，第3名仁寶5.2萬張，金寶4.65萬張居第4，聯電4.37萬張第5，其餘依序為國泰永續高股息、南亞、彩晶、中信金、緯創。

外資反手賣超金融股與記憶體族群，減碼逾萬張個股包括第一金、台新新光金、華邦電、凱基金、旺宏、玉山金、中鋼。

美股 台股 黃仁勳 輝達 AI

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