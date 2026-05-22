聽新聞
0:00 / 0:00
油價回落美股收紅 投顧：台股氣氛轉強AI題材受關注
油價回落，美股主要指數21日終場均收漲。投顧表示，油價高檔回跌，風險降溫，台指期夜盤上漲288點，漲幅達0.69%，氣氛轉強，台積電ADR上漲1.38%，權值股有望持續扮演台股穩盤角色。
超微（AMD）宣布，為滿足日益增長的AI基礎設施需求，於台灣產業體系投資超過100億美元；此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於6月1日在台北發表主題演講。投顧指出，2026年台北國際電腦展登場前夕，隨著AI題材持續發酵，市場預期將再帶動相關投資熱潮。
美股21日表現，道瓊工業指數上漲276.31點或0.55%，收報50285.66點；標普500指數上揚12.75點或0.17%，收在7445.72點；那斯達克指數小漲22.74點或0.09%，收26293.10點；費城半導體指數揚升150.80點或1.28%，收11964.08點。
台股21日上漲1347.39點，寫下收盤第5大漲點，收41368.21點，外資及陸資買超新台幣603.40億元，為歷史買超第9大，主要加碼面板、電子代工、成熟製程晶圓代工等族群。
根據證交所資料，外資買超前10名以友達15.69萬張居首，群創買超9.8萬張居第2，第3名仁寶5.2萬張，金寶4.65萬張居第4，聯電4.37萬張第5，其餘依序為國泰永續高股息、南亞、彩晶、中信金、緯創。
外資反手賣超金融股與記憶體族群，減碼逾萬張個股包括第一金、台新新光金、華邦電、凱基金、旺宏、玉山金、中鋼。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 vivo X300 Ultra手機開箱！實測增距鏡變身鳥類學家 拍得到101內部海報
📢 iPhone 18 Pro三大升級亮點曝！多項「歷代最佳」成換機大誘因
📢 懶人包／全新影片生成模型、個人AI代理！Gemini 5大更新一次看
📢 Sony Xperia 1 VIII開箱！5亮點礦石機身＋新望遠鏡頭 實測AI攝影助理聰明
📢 「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異一次看
📢 便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。