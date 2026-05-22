日商基佳控告妨害營業祕密！晶呈鄭重聲明不實指控

國內專業半導體材料供應商晶呈科技就日商基佳公司控訴公司及董事長因涉嫌侵害其營業秘密而遭起訴乙節，提出鄭重聲明。強調控訴為不實指控。

此事源由董事長陳亞理因涉嫌自2019年至2022年透過競爭對手（基佳電子材料前總經理）取得日商的半導體化學原料營業秘密。遭檢方起訴，台北地檢署於2026年5月21日偵結，依違反《營業秘密法》將陳亞理與陳昭榮起訴。

但晶呈21日強硬反擊，公司提出聲明反駁如下：

一、 本公司自成立以來，一直致力於先進製程材料與生產技術之研發，並持續投入大量資源建立研發、製造及品質管理體系。本公司所有產品及技術，均係基於自主研發成果所完成，絕無侵害他人智慧財產權或營業秘密之情事。

二、 本公司及董事長皆尚未接獲本案起訴書，惟如媒體報導內容屬實，本公司及董事長對於相關不實指控及檢方起訴決定，深感遺憾。本公司及董事長將於後續司法程序中，依法充分說明並提出相關證據，以捍衛本公司及董事長之清白與合法權益。

三、本公司認為，本案爭議涉及同業間商業競爭背景，日商基佳公司相關指控與事實顯有重大出入，已對本公司商譽造成嚴重影響。本公司對於任何不實指控、錯誤報導或損害本公司信譽之行為，均將依法採取必要法律行動，以維護本公司及股東之權益。