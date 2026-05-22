超微新一代處理器 採台積2奈米製程

超微（ＡＭＤ）昨天宣布，代號為Venice的下一代AMD EPYC處理器，已於台灣採用台積電先進二奈米製程技術進入量產，並計畫未來在台積電亞利桑那州晶圓廠展開量產。

ＡＭＤ董事長暨執行長蘇姿丰表示，在台積電二奈米製程技術上推進Venice的量產，是加速下一代ＡＩ基礎設施發展的重要一步。隨著ＡＩ與代理式工作負載快速擴展，客戶需要能更快從創新走向量產的平台。ＡＭＤ與台積電的深度合作，協助ＡＭＤ以符合當前需求的速度與規模，將領先的運算技術推向市場。

蘇姿丰昨受訪指出，「台積電是我們絕佳夥伴」，ＡＭＤ已運用台積在美國亞利桑那州晶圓廠進行伺服器處理器的產能提升，未來將繼續在台灣及亞利桑那州提升產能。

台積電董事長魏哲家說，「我們很高興看到ＡＭＤ在其下一代ＥＰＹＣ處理器採用我們先進的二奈米製程技術，並持續取得重大進展。我們與ＡＭＤ的緊密合作，反映了在推動下一世代高效能與ＡＩ運算的發展中，結合領先製程技術與先進設計創新的重要性。」

超微指出，此一里程碑展現超微資料中心ＣＰＵ藍圖的穩健推進，持續朝向為下一代雲端、企業及ＡＩ基礎設施提供領先效能與能源效率的目標邁進。Venice為業界首款在台積電先進二奈米製程技術上進入量產的高效能運算（ＨＰＣ）產品。

ＡＭＤ表示，Venice在台積電二奈米製程上進入量產，ＡＭＤ在奠定ＡＩ基礎設施ＣＰＵ基礎的同時，也將持續運用台積電在製程與封裝領域的優勢，規模化提供整合度更高的運算平台。