聽新聞
0:00 / 0:00

超微新一代處理器 採台積2奈米製程

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
超微（AMD）。 路透
超微（AMD）。 路透

超微（ＡＭＤ）昨天宣布，代號為Venice的下一代AMD EPYC處理器，已於台灣採用台積電先進二奈米製程技術進入量產，並計畫未來在台積電亞利桑那州晶圓廠展開量產。

ＡＭＤ董事長暨執行長蘇姿丰表示，在台積電二奈米製程技術上推進Venice的量產，是加速下一代ＡＩ基礎設施發展的重要一步。隨著ＡＩ與代理式工作負載快速擴展，客戶需要能更快從創新走向量產的平台。ＡＭＤ與台積電的深度合作，協助ＡＭＤ以符合當前需求的速度與規模，將領先的運算技術推向市場。

蘇姿丰昨受訪指出，「台積電是我們絕佳夥伴」，ＡＭＤ已運用台積在美國亞利桑那州晶圓廠進行伺服器處理器的產能提升，未來將繼續在台灣及亞利桑那州提升產能。

台積電董事長魏哲家說，「我們很高興看到ＡＭＤ在其下一代ＥＰＹＣ處理器採用我們先進的二奈米製程技術，並持續取得重大進展。我們與ＡＭＤ的緊密合作，反映了在推動下一世代高效能與ＡＩ運算的發展中，結合領先製程技術與先進設計創新的重要性。」

超微指出，此一里程碑展現超微資料中心ＣＰＵ藍圖的穩健推進，持續朝向為下一代雲端、企業及ＡＩ基礎設施提供領先效能與能源效率的目標邁進。Venice為業界首款在台積電先進二奈米製程技術上進入量產的高效能運算（ＨＰＣ）產品。

ＡＭＤ表示，Venice在台積電二奈米製程上進入量產，ＡＭＤ在奠定ＡＩ基礎設施ＣＰＵ基礎的同時，也將持續運用台積電在製程與封裝領域的優勢，規模化提供整合度更高的運算平台。

超微 台積 蘇姿丰

延伸閱讀

AMD蘇姿丰率先來台高調報喜 宣布採用台積2奈米的處理器進入量產

AMD、台積電合作2奈米量產 Venice攜手日月光、欣興等合作

擴大策略合作 AMD宣布於台灣產業體系投資逾100億美元

端大禮包！蘇姿丰：AMD在台投資逾100億美元 加速建置AI基礎設施

相關新聞

兩岸都押寶 蘇姿丰：投資台AI產業百億美元

超微（ＡＭＤ）董事長暨執行長蘇姿丰今天出席ＡＩ高峰對談，在此之前，蘇姿丰行程馬不停蹄，在六月初的台北國際電腦展（COMPUTEX）舉辦前先後造訪上海與台灣，並宣布將於台灣產業體系投資超過一百億美元，加速建置ＡＩ基礎設施，以擴大策略合作夥伴關係，並提升下一代ＡＩ基礎設施的先進封裝製造產能。

超微新一代處理器 採台積2奈米製程

超微（ＡＭＤ）昨天宣布，代號為Venice的下一代AMD EPYC處理器，已於台灣採用台積電先進二奈米製程技術進入量產，並計畫未來在台積電亞利桑那州晶圓廠展開量產。

AMD宣布於台灣產業體系投資逾100億美元 加速建置AI基礎設施

AMD21日宣布，為滿足日益增長的AI基礎設施需求，於台灣產業體系投資超過100億美元，以擴大策略合作夥伴關係，並提升下一代AI基礎設施的先進封裝製造產能。

AMD宣布採用台積電2奈米製程技術的下一代AMD EPYC處理Venice進入量產

處理器大廠超商（AMD）宣布代號為「Venice」的下一代AMD EPYC處理器，已於台灣採用台積電先進2奈米製程技術進入量產，並計畫未來於台積電亞利桑那州晶圓廠展開量產。

金可集團董事長蔡國洲當選科學園區公會第15屆理事長

台灣科學園區科學工業同業公會於21日隆重召開「第15屆會員代表大會暨理監事改選」。今天大會匯聚來自全國各科學園區的產業界精英與會員代表，共同回顧過去豐碩的產業成果，並擘劃未來發展藍圖。

蘇姿丰現身受訪 在台投資百億美元擴大策略合作夥伴關係

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨天來台，今天宣布在台灣產業體系投資超過100億美元，以擴大策略合作夥伴關係，提升下一代AI基礎設施的先進封裝製造產能。蘇姿丰下午在台北遠東飯店前回答媒體提問。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。