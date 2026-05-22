兩岸都押寶 蘇姿丰：投資台AI產業百億美元

超微（ＡＭＤ）董事長暨執行長蘇姿丰今天出席ＡＩ高峰對談，在此之前，蘇姿丰行程馬不停蹄，在六月初的台北國際電腦展（COMPUTEX）舉辦前先後造訪上海與台灣，並宣布將於台灣產業體系投資超過一百億美元，加速建置ＡＩ基礎設施，以擴大策略合作夥伴關係，並提升下一代ＡＩ基礎設施的先進封裝製造產能。

在全球ＡＩ供應鏈與地緣政治角力持續升溫之際，國際科技巨頭對中國大陸市場的態度，也成為外界觀察重點。不同於輝達執行長黃仁勳接受美媒採訪時坦言已「不期待」大陸市場，蘇姿丰在中美夾縫下採雙邊押寶，抵台前（十九日）舉辦的「超微ＡＩ開發者日」是首度走出美國、移師上海，隨後又搶先在黃仁勳前來台拜訪台積電等供應鏈。

蘇姿丰廿日抵台後先拜會台積電董事長魏哲家，昨天則與宏碁、緯穎、廣達等供應鏈業者舉行閉門會議，她受訪時說，「如果沒有整個台灣生態系與我們並肩同行，我們的產品不可能成長並取得成功」。

近期台灣半導體供應鏈持續受到全球科技業關注，ＡＩ伺服器與高效能運算需求推升晶片先進製程與封裝產能競逐，加上英特爾執行長陳立武高調宣示追上台積電，使美中台半導體競合局勢更錯綜複雜。

在這樣的氛圍下，美國ＡＩ晶片大廠對大陸市場的策略差異也浮上檯面。相較於黃仁勳坦言輝達已大致把大陸ＡＩ晶片市場拱手讓給華為，蘇姿丰則選擇把「超微ＡＩ開發者日」移師上海。她演講時提到，上海研發中心被她定位為全球重要研發基地之一；此外，ＡＭＤ已在大陸深耕超過卅年，深信大陸已成為推動公司成長的關鍵，包括晶片、ＡＩ軟體及平台。

在被問到超微在大陸的策略時，蘇姿丰昨說，如果抱持著ＡＩ應該無所不在的觀點，就應該具備全球性的觸角，以及全球性的產品與客戶覆蓋率。

AI需求強勁 持續倚重台鏈

不過，隨著ＡＩ運算需求快速升溫，台灣供應鏈的重要性仍持續攀升。專家指出，ＡＭＤ在ＡＩ領域緊追輝達，供應鏈策略仍需倚重台灣。台灣在先進製程與封裝技術上的關鍵地位，使ＡＭＤ能持續成為全球ＡＩ晶片供應鏈的核心關鍵，相關合作已延伸至下一世代伺服器與ＡＩ晶片。

而這樣的合作關係，進一步轉化為大規模投資與產能布局。超微昨宣布於台灣產業體系投資超過百億美元，蘇姿丰指出，這是一個完美的時機宣布投資，現在對ＡＩ的需求遠遠超出所有人預期，看到了推論需求的增加、代理型ＡＩ的普及，因此需要更多ＣＰＵ，也需要更多ＧＰＵ。

這波百億美元投資計畫聚焦小晶片架構、高頻寬記憶體整合與３Ｄ混合鍵合等技術，廠商涵蓋日月光、矽品、力成、Sanmina、緯穎、緯創、英業達、景碩、南亞電路板、欣興、營邦等。蘇姿丰說，這將成為支撐ＡＭＤ下半年推出Helios機架級ＡＩ平台的重要基礎。