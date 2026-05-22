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超微新一代處理器 台積2奈米助攻

經濟日報／ 記者尹慧中鐘惠玲／台北報導

超微AMD）昨（21）日宣布代號為「Venice」的新一代AMD EPYC處理器，採用台積電（2330）先進2奈米製程技術，計劃未來於台積電亞利桑那州晶圓廠量產。超微董事長暨執行長蘇姿丰表示，超微將繼續在台灣及亞利桑那州兩地擴大投片生產。

超微表示，此一里程碑展現AMD資料中心CPU藍圖的穩健推進，持續朝向為下一代雲端、企業及AI基礎設施提供領先效能與能源效率的目標邁進。「Venice」為業界首款在台積電先進2奈米製程技術上進入量產的高速運算（HPC）產品。

蘇姿丰表示，在台積電2奈米製程技術上推進「Venice」量產，是加速下一代AI基礎設施發展的重要一步。隨AI與代理式工作負載快速擴展，客戶需要能更快從創新走向量產的平台。我們與台積電的深度合作，協助AMD以符合當前需求速度與規模，將領先的運算技術推向市場。

「Venice」在台灣量產及未來於台積電亞利桑那州晶圓廠的產能擴展計畫，反映出AMD持續強化其地理多元的先進製造布局。

超微 AMD 台積電

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