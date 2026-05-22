黃仁勳：AI需求「拋物線」成長

輝達執行長黃仁勳20日於財報會議表示，AI需求正呈現「拋物線式」成長，代理AI時代已經到來，是催動成長主要動能，下半年推出的Vera Rubin平台在產品周期內都將面臨供應受限，輝達業績增速有望超越超大規模雲端業者資本支出。

輝達20日繳出優於預期財報與強勁展望，並上調全球AI基建資本支出展望，預期將在2030年衝上3兆美元至4兆美元規模。業界解讀，黃仁勳相關談話，透露AI需求比預期更強勁，尤其Vera Rubin供不應求，獨家晶片代工廠台積電（2330），以及相關AI伺服器協力廠鴻海、廣達、緯創等全面受惠。

輝達財報與黃仁勳談話重點

黃仁勳登高一呼，推升昨天台股AI類股大漲。其中，台積電漲2.06％、收2,230元；鴻海、緯創都漲超過3%，分別收在247.5元、140元；廣達更是勁揚6.21％、收308元。

黃仁勳強調，AI工廠興建潮正「以超凡速度加速」推進，成為「人類史上最大規模的基礎設施擴張」。

他說，AI需求正呈現「拋物線式」成長，代理AI已經到來，詞元（Token）已能產生獲利，促使模型生產商正競相產出詞元，「在AI時代，運算能力就是營收和獲利」。

黃仁勳認為，過去的運算大致著重於個人運算，未來將聚焦於個人AI，涵蓋自駕車、機器人系統等。

他預期，隨著AI運算持續加速，輝達的成長速度將超越超大型雲端業者客戶。

黃仁勳說，他大致把輝達的資料中心領域區分為兩大塊，首先是超大規模雲端業者，資本支出為上兆美元，甚至有望增加到3兆美元至4兆美元，輝達在這一塊的市占率愈來愈高，例如Anthropic便是新的合作夥伴。

第二類市場則是所有AI原生雲端，也就是超大規模雲端業者以外的企業，為世界各地數十萬家公司，這一塊正以驚人速度成長，規模無論是近期、還是未來五年都將擴大，且成長速度將快於超大規模雲端業者，「我希望未來五年內，物理AI和機器人領域將驚人成長」。

黃仁勳指出，「目前看來，Vera Rubin將比Grace Blackwell更成功」，因為所有前沿模型業者都將採用Vera Rubin，「我的感覺是在整個Vera Rubin產品周期，都將供應受限」。

黃仁勳表示，未來全球可能出現數十億個AI代理，這些能自主執行任務的系統，將持續推升推論運算需求。他認為，「所有思考都發生在GPU上，而整體協調運作則主要由CPU負責」。