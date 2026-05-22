超微百億美元投資台灣 執行長蘇姿丰來訪 強調擴大策略合作夥伴關係

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰近日訪台，昨（21）日大手筆宣布超微將於台灣產業體系投資逾100億美元（約新台幣3,159億元），擴大策略合作夥伴關係。

雖然超微沒有公布細節，但市場看好超微供應鏈包括日月光（3711）、矽品、力成、鴻海、緯穎、緯創、英業達、欣興、南電、營邦、景碩等受惠深，後市營運添翼。

超微加碼投資台灣百億美元

業界人士解讀，超微投資供應鏈將採包產能方式，分三年投資，透過鎖住供應鏈產能，確保在AI競爭搶市下有充裕產能奧援。外傳此次超微包產能將複製過往模式，分批向相關廠商支應預付款，以確保供貨。

蘇姿丰昨日受訪時指出，推動AI基礎建設需要龐大投資，這得生態系共同努力才能實現。超微在台灣有很多合作夥伴，包括晶片、封裝、載板、整櫃式伺服器系統等，目前正積極擴產。

超微宣布將在台灣產業體系投資逾100億美元，擴大策略合作夥伴關係，蘇姿丰說，這是個正確時機，因為AI需求遠超乎預期，且持續普及，相關應用包括推論、代理式AI等，會需要更多CPU與GPU，因此必須有更多先進技術產能支持。

AI需要各種技術，之前是GPU成長速度較快，但現在CPU成長也很迅速，甚至可觀察到CPU占比正在提高，或許會是一顆CPU搭配一顆GPU，也可能是一顆GPU搭配更多CPU。

蘇姿丰並證實昨晚與合作夥伴聚會，感謝生態系廠商與超微並肩而行，否則超微無法取得這樣的成長與成功。她還透露，日前已與台積電董事長魏哲家碰面，她也很感謝其對超微的支持。

針對記憶體供不應求，蘇姿丰說，目前供需確實吃緊，但所有記憶體廠商都是其夥伴，並持續緊密合作。同時，超微也與客戶攜手，確保CPU、GPU及記憶體之間的產能可以匹配。

外電報導，輝達執行長黃仁勳近日坦言中國大陸市場已大致讓出，目前對恢復在當地銷售先進晶片不抱期待，只能等情況改善。談及對大陸市場策略，蘇姿丰表示，超微相信AI應當無所不在，因此必須有全球化布局、全球化的產品與客戶觸角。近日超微AI開發者日在上海舉行，另外在矽谷與其他各地也有相關活動，這是讓更多開發者熟悉該公司的機會。

超微提到，該公司正與日月光、矽品及其他夥伴合作，共同開發並驗證下一代基於晶圓的2.5D橋接互連技術，並與力成攜手成功驗證業界首款2.5D面板級EFB互連技術。超微與合作夥伴正運用創新技術，支援Helios機架級平台於今年下半年的部署，包括Sanmina、緯穎、緯創與英業達等，正協助打造基於Helios的系統。