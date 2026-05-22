聽新聞
0:00 / 0:00
輝達財報財測 優於預期
輝達20日公布上季營收、獲利與本季財測，「照例」全面優於市場預期，並且看好中央處理器（CPU）營收能見度、宣布庫藏股計畫與提高季股息，但財測卻未達市場的最樂觀期待，導致股價反映平淡。
輝達同時加碼回饋股東，董事會批准新增800億美元的庫藏股，季配息也從1美分大幅調升至25美分。上季自由現金流達486億美元，高於前一季的349億美元與去年同期的261億美元。
輝達在止於4月26日的年度第1季（上季）淨利年比激增211%到583億美元，營收暴增85%至816.2億美元，資料中心營收年增92%到752.5億美元，都優於預期；經調整後毛利率為75%，符合市場預期。
輝達預期，本季營收約910億美元，高於分析師平均預估的約870億美元，但低於最樂觀分析師預測的960億美元。本季經調整後毛利率預料為75%，也符合分析師平均預估，但也低於最樂觀預測的76.2%。
輝達執行長黃仁勳表示，需求正以「拋物線式」成長，除了超大規模雲端業者（hyperscaler）市場之外，輝達也正聚焦超大規模雲端業者以外的市場，長期的AI經濟效益將轉向這塊市場，而且規模將更大。
輝達財務長柯蕾絲說，正「如期」於下半年開始出貨下一代Vera Rubin晶片，且今年CPU營收可望接近200億美元，目標是成為「全球最大CPU供應商」。她估算，CPU市場規模約2,000億美元。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 vivo X300 Ultra手機開箱！實測增距鏡變身鳥類學家 拍得到101內部海報
📢 iPhone 18 Pro三大升級亮點曝！多項「歷代最佳」成換機大誘因
📢 懶人包／全新影片生成模型、個人AI代理！Gemini 5大更新一次看
📢 Sony Xperia 1 VIII開箱！5亮點礦石機身＋新望遠鏡頭 實測AI攝影助理聰明
📢 「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異一次看
📢 便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。