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華為崛起…輝達讓出陸AI晶片市場 黃仁勳：能否獲准銷陸不抱期待

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輝達財報財測 優於預期

經濟日報／ 編譯季晶晶╱綜合外電

輝達20日公布上季營收、獲利與本季財測，「照例」全面優於市場預期，並且看好中央處理器（CPU）營收能見度、宣布庫藏股計畫與提高季股息，但財測卻未達市場的最樂觀期待，導致股價反映平淡。

輝達同時加碼回饋股東，董事會批准新增800億美元的庫藏股，季配息也從1美分大幅調升至25美分。上季自由現金流達486億美元，高於前一季的349億美元與去年同期的261億美元。

輝達在止於4月26日的年度第1季（上季）淨利年比激增211%到583億美元，營收暴增85%至816.2億美元，資料中心營收年增92%到752.5億美元，都優於預期；經調整後毛利率為75%，符合市場預期。

輝達預期，本季營收約910億美元，高於分析師平均預估的約870億美元，但低於最樂觀分析師預測的960億美元。本季經調整後毛利率預料為75%，也符合分析師平均預估，但也低於最樂觀預測的76.2%。

輝達執行長黃仁勳表示，需求正以「拋物線式」成長，除了超大規模雲端業者（hyperscaler）市場之外，輝達也正聚焦超大規模雲端業者以外的市場，長期的AI經濟效益將轉向這塊市場，而且規模將更大。

輝達財務長柯蕾絲說，正「如期」於下半年開始出貨下一代Vera Rubin晶片，且今年CPU營收可望接近200億美元，目標是成為「全球最大CPU供應商」。她估算，CPU市場規模約2,000億美元。

營收 輝達 黃仁勳

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