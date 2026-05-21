快訊

馬英九基金會家變延燒多日 周美青、馬以南聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

順德股東會／總座：AI高階散熱布局開花結果 今年訂為「均熱片元年」

經濟日報／ 記者宋健生／彰化即時報導
順德工業總經理陳維德表示，今年已訂為順德的「均熱片元年」。記者宋健生／攝影
順德工業總經理陳維德表示，今年已訂為順德的「均熱片元年」。記者宋健生／攝影

半導體功率導線架龍頭廠順德工業（2351）21日召開股東常會，總經理陳維德表示，順德布局AI（人工智慧）電源管理與散熱解決方案陸續開花結果，今年已訂為順德的「均熱片元年」。法人則估，順德今年在AI導線架的營收占比，有機會挑戰10%以上。

陳維德透露，順德在光通訊的均熱片方面，也啟動布局，目前正與客戶共同開發設計，預計下半年有機會推出新品送樣。

順德在經歷2025年的庫存調整谷底後，進入2026年迎來了強勁的復甦。今年核心亮點在於成功轉型為「AI電源管理與散熱解決方案供應商」，法人普遍看好其營收逐季向上。

順德去年合併營收102.47億元、年減5.2%，本期淨利3.03億元，每股稅後純益1.66元，股東常會通過每股配發1.1元現金股利。

順德第1季合併營收達28.15億元，季增8.9%、年增11.4%，創下歷史同期新高；3月單月營收10.58億元更是創下46個月以來的新高。法人估，順德今年全年營收可望達雙位數成長，挑戰120億元新高，每股稅後純益有機會回升至5元以上。

順德近幾年積極深化高階應用布局，成果於今年顯現，隨著AI算力需求在短期內迎來爆發性增速，伺服器與高效能運算（HPC）客戶正加速開發次世代新產品。

供應鏈指出，AI資料中心對高供電效率與嚴苛散熱的要求，正全面驅動硬體規格升級，在電源管理方面，伺服器採用的800 HVDC（高壓直流電）技術需求已逐步由導入期邁入放量期，順德對此早已卡位，預期今年下半年相關產品將迎來更顯著的營收貢獻。

至於資本支出，今年上修至13億元，主要用於均熱片產能擴張、AI新電鍍製程能力提升。此外，彰化總部旁的新廠也已動工，預計2028年完工，專攻AI高功率導線架與散熱模組。順德去年AI導線架的營收占比僅約1%，今年第1季已來到6%。

順德透過子公司德威科技切入散熱領域，其均熱片已於第2季開始小批量出貨，下半年將逐步放量，首波已導入美系網通客戶，後續將延伸至CPU、GPU與CPO（共同封裝光學元件）交換器等高效能運算應用。

車用產品目前仍占順德營收約48%，隨IDM客戶庫存去化結束、新平台導入，車用需求自3月起明顯轉強，急單湧現，成為今年最穩健的營收大宗。

在產品價格方面，順德自今年1月起陸續調漲國際IDM客戶加工費，並於4月啟動第二波漲價，後續不排除仍有漲價的規畫。

營收 伺服器 AI

延伸閱讀

雙鴻股東會／AI ASIC 散熱大單湧入 上調年營收成長至七成

崇越法說會行情暖身 半導體材料擬漲價15%以上載具更高

雙鴻上修今年營收成長目標至最高70% 一路熱到2028

崇越法說會／AI、先進製程拉貨點火第1季獲利創高 石英布成新成長引擎

相關新聞

AMD蘇姿丰率先來台高調報喜 宣布採用台積2奈米的處理器進入量產

AMD（超微）董事長暨執行長蘇姿丰在COMPUTEX（台北電腦展）前夕搶先來台，率先宣布代號為Venice的下一代AMD EPYC 處理器，已於台灣採用台積電先進2奈米製程技術進入量產，並計畫未來在台積電亞利桑那州晶圓廠展開量產。

捍衛智財權！中研院跨海提告微軟侵權

台灣科研心血不容忽視！為捍衛公共資源研發成果，中央研究院近期跨海對科技巨擘微軟（Microsoft）提起專利侵權訴訟。中研院證實，此案已歷經三、四年的前置作業與協商，至今未獲對方相對正面的回應，最終決定採取法律行動，期盼將該項技術導回合法授權的正軌。

順德股東會／總座：AI高階散熱布局開花結果 今年訂為「均熱片元年」

半導體功率導線架龍頭廠順德工業（2351）21日召開股東常會，總經理陳維德表示，順德布局AI（人工智慧）電源管理與散熱解決方案陸續開花結果，今年已訂為順德的「均熱片元年」。法人則估，順德今年在AI導線架的營收占比，有機會挑戰10%以上。

金可集團董事長蔡國洲當選科學園區公會第15屆理事長

台灣科學園區科學工業同業公會於21日隆重召開「第15屆會員代表大會暨理監事改選」。今天大會匯聚來自全國各科學園區的產業界精英與會員代表，共同回顧過去豐碩的產業成果，並擘劃未來發展藍圖。

蘇姿丰現身受訪 在台投資百億美元擴大策略合作夥伴關係

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨天來台，今天宣布在台灣產業體系投資超過100億美元，以擴大策略合作夥伴關係，提升下一代AI基礎設施的先進封裝製造產能。蘇姿丰下午在台北遠東飯店前回答媒體提問。

力領車用顯示需求續熱 下半年拉貨降溫但TDDI明後年放量

車用顯示驅動IC廠力領（6996）總經理郭文源21日於櫃買中心業績發表會表示，智能座艙多螢幕化、HUD、電子後視鏡與二輪車數位儀表等應用仍持續擴大，產品需求方向沒有改變；不過，客戶上半年因AI熱潮與供應鏈安全考量積極拉高庫存後，下半年拉貨力道可能較上半年放緩，全年上下半年營收比重預估持平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。