SpaceX奪AI大單…新一波伺服器建置勢在必行 台鏈沾光
特斯拉執行長馬斯克AI布局再傳喜訊，旗下SpaceX奪大單，與AI新創Anthropic簽訂三年450億美元合作協議，代表SpaceX後續將需要更多算力，新一波AI伺服器建置勢在必行，鴻海（2317）、廣達、緯創等台灣夥伴將迎來新訂單。
SpaceX將於6月12日掛牌上市，根據該公司提交給美國證管會（SEC）最新IPO文件，出現新亮點，Anthropic同意在未來三年內，向SpaceX支付近450億美元，用於取得運算資源，以支撐其AI模型Claude。
文件中指出，Anthropic預定在2029年5月前，每月向SpaceX支付12.5億美元；在2026年5、6月算力逐步提升期間，費用會相對較低。文件指出，任何一方都可以提前90天通知終止協議。
Anthropic將向SpaceX取得更多AI算力商機推動下，SpaceX將可望採購更多AI伺服器以打造AI算力。由於SpaceX目前主要透過戴爾協助建置AI伺服器，法人看好，戴爾AI伺服器協力廠鴻海、緯創、廣達及仁寶等都將受惠。
其中，緯創一直以來都是戴爾AI伺服器主要夥伴，供貨L6、L10／L11等規格。緯創為強化與戴爾合作關係，日前宣布取得戴爾股票203,636.36股，目前市值已達4,947萬美元（約新台幣15.6億元），並持續在美國加碼投資新產能，力拚間接打入更多雲端大廠供應鏈。
仁寶目前透過戴爾切入AI伺服器ODM市場，美國德州新廠已經在今年第2季啟用，預計下半年可望開始放量生產，全力進攻L10規格的AI伺服器市場。
Anthropic本月稍早曾表示，已簽署協議，可使用SpaceX位於孟菲斯、名為Colossus 1的大型資料中心超過300MW（百萬瓦）的算力，但未披露具體條件。根據Anthropic共同創辦人兼首席運算長布朗（Thomas Browne）的貼文，雙方之後又擴大合作，納入第二座SpaceX資料中心的算力。
馬斯克周三在X上貼文表示，SpaceX正洽談向其他公司提供AI運算服務，「隨著時間推移，尤其是隨著軌道資料中心的建設，我們預期將以極高規模為AI提供服務」。
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