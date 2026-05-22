黃仁勳：大陸市場拱手讓華為 坦言對銷售解禁「不抱期待」

輝達執行長黃仁勳20日於財報會議表示，輝達已大致把大陸AI晶片市場拱手讓給華為，因為美國的出口管制措施持續，重塑全球AI半導體市場版圖。

黃仁勳對大陸市場短期重新開放持謹慎態度，並表示輝達已告訴投資人，對於能否獲准向大陸銷售先進晶片，「不要抱任何期待」。黃仁勳透露：「我沒有任何期待，這也是為什麼我們在所有財測、所有數字、以及對分析師和投資人提出的預期中，都設定為不投資、不要期待的原因」。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）亦證實，上季並未出貨Hopper晶片到大陸，同期來自大陸（包含香港）的營收更是年比銳減53%、降至45.5億美元。

柯蕾絲說，輝達本季財測也並未納入大陸營收預估，該公司能否在大陸銷售任何較舊版本的AI晶片，也還不明朗，凸顯美中競爭讓輝達無法賺進原規劃專供大陸市場的H200晶片營收。

黃仁勳在接受CNBC採訪時表示：「大陸需求相當龐大」，「華為非常、非常強。他們已創下締造紀錄的一年，而且很可能、非常有可能在接下來一年再創佳績，而且大陸本土晶片生態系也發展得很好，因為我們（輝達）已經退出了那個市場」。

黃仁勳補充：「我們已經把那個（大陸）市場大致上讓給他們（華為等大陸AI晶片巨頭）了。」這些言論凸顯，美國對先進AI晶片出口緊縮限制，已經加速北京推動半導體自給自足。

不過，黃仁勳也暗示，若條件改善，輝達仍希望重返大陸市場，「我們在那裡（大陸）有很多客戶、很多合作夥伴，而且我們已經在那裡經營30年了」。

黃仁勳並表示，輝達正大力投資他所說的AI產業「五層蛋糕」，涵蓋能源、晶片、基礎設施、模型與應用層，「公司規模可能成長到數倍以上，並非不可能」，面對需求激增，輝達的首要任務之一是支持供應商，確保整體供應鏈能跟上成長速度。