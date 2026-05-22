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永勝光學董事長蔡國洲掌科學園區公會

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

台灣科學園區科學工業同業公會昨（21）日舉行第15屆第一次會員代表大會，完成理監事改選作業。理事會並選舉出新任理事長、永勝光學董事長蔡國洲，及通金兆鎔科技董事長陳春翰、家登（3680）董事長邱銘乾二名副理事長任命案。卸任理事長李金恭則循例轉任園區公會監事長。

科學園區公會新任理事長蔡國洲表示，深感責任重大。他指出，台灣產業如半導體、及AI供應鏈，是現今國際舞台上的當紅炸子雞，居領先地位。

此刻更需要園區 發揮協助的貢獻力量，讓台灣產業能更上一層樓。他說，僅管後面的國際追兵肯定不少，相關園區公會的會員廠商們團結合作，必能逐一克服難關。

竹科是1980年台灣首創的高科技工業園區，鑒於當時政府單位及民間業者對園區事業的發展方向均感陌生，處處需要交換心得、整合意見，以求穩健發展。便在1983年9月由時任宏碁電腦董事長施振榮、聯華電子（2303）董事長曹興誠、全友電腦（2305）董事長許正勳及台揚科技（2314）董事長王華燕等人，本著服務會員廠商的精神，同時作為政府與業者之間政令宣達與意見溝通橋樑、處理業者共同事務、共謀園區事業穩健發展的理念發起籌組成立「台灣科學工業園區科學工業同業公會」。

園區歷任理事長分別為：第一屆許正勳、第二、三屆曹興誠、第四、五屆孫弘、第六屆曾繁城、第七、八屆為童兆勤、第九、十屆為謝其嘉、第11、12屆為沈國榮、第13、14屆為李金恭。

家登 蔡國洲

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