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南亞科迎「客戶瘋狂搶產能」盛況

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

南亞科（2408）總經理李培瑛昨（21）日於股東會後受訪表示，AI應用蓬勃發展，帶來記憶體業強勁剛性需求，南亞科正迎來「客戶瘋狂搶產能」盛況。

他認為，記憶體供不應求態勢將延續至2027年底，2028年整體供需仍舊維持吃緊。在市場極度缺貨的預期心理下，客戶紛紛尋求簽訂長約鎖定價格與貨源，目前合約最長期限已達三年。

南亞科董事長鄒明仁指出，記憶體產業以往是屬於景氣循環，現在因為AI需求逐漸改變為結構性增長的經營型態，未來獲利的關鍵是掌握先進技術。南亞科使用1C製程技術的先導產品預計下半年完成驗證。

李培瑛補充，南亞科今年將完成16Gb DDR5驗證，並積極推進LPDDR5試產，同時加速 1C、1D、1E等自主製程技術開發。隨著5A新廠效益逐步釋放，公司預估在2028年上半年可達成月產能2萬片規模。

南亞科 李培瑛 董事長

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