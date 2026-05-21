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金可集團董事長蔡國洲當選科學園區公會第15屆理事長

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
台灣科學園區同業公會新任理事長金可集團董事長蔡國洲（左），21日自前任理事長京元電子董事長李金恭手中接下印信，由工總代表暨園區公會前監事長、台掦董事長謝其嘉監交。園區公會／提供
台灣科學園區同業公會新任理事長金可集團董事長蔡國洲（左），21日自前任理事長京元電子董事長李金恭手中接下印信，由工總代表暨園區公會前監事長、台掦董事長謝其嘉監交。園區公會／提供

台灣科學園區科學工業同業公會於21日隆重召開「第15屆會員代表大會暨理監事改選」。今天大會匯聚來自全國各科學園區的產業界精英與會員代表，共同回顧過去豐碩的產業成果，並擘劃未來發展藍圖。

科學園區公會理監事改選備受各界矚目，過程經多輪熱烈角逐，最終選舉結果出爐：由金可集團董事長蔡國洲高票當選第15屆理事長，並由京元電子董事長李金恭榮任監事長。新任理監事團隊涵蓋半導體、光電、精密機械及生物科技等關鍵領域企業，展現高科技產業的高度凝聚力與世代傳承。

新任理事長蔡國洲於當選後表示，感謝全體會員代表的信任與支持。面對全球供應鏈重組、數位轉型及綠色能源的雙重挑戰，科學園區產業更需凝聚力量、強化合作。新一屆理監事團隊將秉持「勇於任事、樂於承擔」的精神，全心為科學園區產業盡一份心力。未來公會將持續扮演產、官、學、研之間的關鍵溝通橋樑，積極向政府反映產業需求、優化園區投資環境，共同推動園區產業持續升級與永續發展，並加速推動創新技術的國際接軌，鞏固台灣高科技產業在世界舞台的核心競爭力。

新任監事長李金恭亦強調，未來將落實公正、透明的監督職能，確保公會各項會務高效運作，健全財務與組織發展，做為全體會員最堅實的後盾。

台灣科學園區科學工業同業公會長期扮演政府與產業間重要溝通平台角色，未來亦將持續推動創新研發、人才培育、淨零轉型及國際鏈結，協助台灣科技產業穩健邁向下一階段發展，為台灣經濟繁榮再創高峰。

蔡國洲

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