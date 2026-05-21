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南亞科供貨輝達Vera Rubin快了 LPDDR在台積美國廠驗證即將出貨

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

南亞科（2408）進擊輝達（NVIDIA）最新Vera Rubin平台大突破，旗下LPDDR5X低功耗記憶體產品傳出已在台積電（2330）美國亞利桑那州廠驗證，聚焦AI伺服器主記憶體供應鏈相容性與先進封裝測試，後續將在台積電完成先進封裝後，邁入出貨階段，為台灣記憶體廠切入輝達AI核心供應鏈再下一城。

對於打入輝達Vera Rubin鏈，並已攜手台積電在亞利桑那州新廠如火如荼進行中，南亞科總經理李培瑛21日在股東會上首度鬆口，強調南亞科合作的國際AI公司「不只一家，還有滿多家」，但由於涉及客戶營業祕密，不便對個別合作專案說明。

業界認為，南亞科承襲台塑集團務實低調作風，「沒有接到單，不會說有接到；有接到單則不會說沒接到，但不會正面回應」，李培瑛股東會相關發言，等同間接證實相關傳聞，意味南亞科AI布局已有重要進展。

據悉，此次送往台積電亞利桑那州廠驗證的核心產品，正是南亞科力推的LPDDR5X低功耗記憶體。過去LPDDR系列主要應用於智慧手機與行動裝置。隨著AI伺服器耗電量急遽攀升，低功耗架構已成下一世代AI平台的重要發展方向，也讓LPDDR5X快速成為AI晶片業者關注焦點。

尤其輝達全新Vera Rubin平台大幅強化低功耗記憶體應用，且AI伺服器過去多採傳統DDR記憶體，但大型AI模型運算帶來驚人耗電與散熱壓力，使國際雲端業者近年積極尋求更高能效比的解決方案。

業界點出，相較DDR架構，LPDDR5X具備低電壓、高頻寬與低延遲等優勢，在相同運算條件下，可有效降低功耗與散熱需求，在Vera Rubin世代AI晶片運算能力再提升的趨勢下，單櫃伺服器耗電量恐持續攀高，也讓低功耗記憶體需求明顯放大，預期LPDDR用量將較現行世代大幅增加。

台積電近年積極在亞利桑那州布局先進封裝產能，南亞科此次送樣，除測試產品穩定性外，更重要的是透過台積電技術平台，進行與AI邏輯晶片的系統級整合驗證，藉此提高未來打入美系AI供應鏈機會。

在全球AI供應鏈加速重組、美系客戶積極尋求非韓系與非美系記憶體供應來源趨勢下，南亞科此次驗證案意義不僅止於產品測試，更代表台灣記憶體廠正首度以低功耗DRAM方案，正式叩關全球AI核心供應鏈。

李培瑛並說，近期包括SK海力士（SK Hynix）子公司Solidigm、晟碟（SanDisk）子公司Sandisk Technologies、鎧俠（Kioxia）以及Cisco Systems等四家客戶，均參與南亞科私募案，合作方向皆聚焦雲端AI應用，此外，還有其他客戶具合作意向與機會。

南亞科 輝達 台積電

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