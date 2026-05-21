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南亞科總座李培瑛：正迎來「客戶瘋狂搶產能」盛況
南亞科（2408）總經理李培瑛21日於股東會後受訪表示，AI應用蓬勃發展，帶來記憶體業強勁剛性需求，南亞科正迎來「客戶瘋狂搶產能」盛況。
他認為，記憶體供不應求態勢將延續至2027年底，2028年整體供需仍舊維持吃緊。在市場極度缺貨的預期心理下，客戶紛紛主動尋求簽訂長約鎖定價格與貨源，目前合約最長期限已達三年之久。
南亞科董事長鄒明仁指出，記憶體產業以往是屬於景氣循環，現在因為AI需求逐漸改變為結構性增長的經營型態，未來獲利的關鍵是掌握先進技術。南亞科使用1C製程技術的先導產品預計下半年完成驗證。
李培瑛補充，南亞科今年將完成16Gb DDR5驗證，並積極推進LPDDR5試產，同時加速 1C、1D、1E等自主製程技術開發。隨著5A新廠效益逐步釋放，公司預估在2028年上半年可達成月產能2萬片規模，到了2029年時，公司整體總產能更將較目前大幅翻倍增加80%至100%，以全面吃下AI與邊緣運算的「暴力提升」商機。
鄒明仁說，全球記憶體產業已由過去波動劇烈的傳統景氣循環模式，轉變為健康健全的結構性增長型態，因此，針對中長期營運方針，南亞科董事會先前已決議調升2026年資本支出預算，將豪砸超過520億元，較年初預估的500億元提升。
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