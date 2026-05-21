聽新聞
0:00 / 0:00
弘塑4月遭勒索病毒攻擊 估損失2200萬元
半導體設備廠弘塑4月爆發資訊系統遭勒索病毒攻擊事件，弘塑今天公告指出，經評估試算，網路攻擊事件造成損失金額約新台幣2200萬元。
弘塑公告表示，網路攻擊事件導致損失，主要在報廢及修復受影響的軟硬體設施。另外，聘請外部專業團隊及復原資料也產生部分支出，一併計入相關損失金額中。
弘塑指出，4月10日發現網路異常，立即中斷公司網路及相關對外連結，全面停止舊系統使用，並於第一時間借助外部專業團隊協助進行相應措施，於最短時間內復原運營所需資料。網路攻擊事件對生產及進出貨等主要營運活動並未造成重大影響；商業機密及重要資訊迄今未發現外洩情事。
弘塑強調，將持續加強資訊安全監控與防護機制，提升網路與資訊基礎架構的安全管理，並導入更完善的資安控管措施，以降低未來風險。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 vivo X300 Ultra手機開箱！實測增距鏡變身鳥類學家 拍得到101內部海報
📢 iPhone 18 Pro三大升級亮點曝！多項「歷代最佳」成換機大誘因
📢 懶人包／全新影片生成模型、個人AI代理！Gemini 5大更新一次看
📢 Sony Xperia 1 VIII開箱！5亮點礦石機身＋新望遠鏡頭 實測AI攝影助理聰明
📢 「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異一次看
📢 便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。