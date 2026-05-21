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弘塑4月遭勒索病毒攻擊 估損失2200萬元

中央社／ 新竹21日電

半導體設備廠弘塑4月爆發資訊系統遭勒索病毒攻擊事件，弘塑今天公告指出，經評估試算，網路攻擊事件造成損失金額約新台幣2200萬元。

弘塑公告表示，網路攻擊事件導致損失，主要在報廢及修復受影響的軟硬體設施。另外，聘請外部專業團隊及復原資料也產生部分支出，一併計入相關損失金額中。

弘塑指出，4月10日發現網路異常，立即中斷公司網路及相關對外連結，全面停止舊系統使用，並於第一時間借助外部專業團隊協助進行相應措施，於最短時間內復原運營所需資料。網路攻擊事件對生產及進出貨等主要營運活動並未造成重大影響；商業機密及重要資訊迄今未發現外洩情事。

弘塑強調，將持續加強資訊安全監控與防護機制，提升網路與資訊基礎架構的安全管理，並導入更完善的資安控管措施，以降低未來風險。

網路攻擊 弘塑

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