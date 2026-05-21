意德士：今年營運可望再創新高 新廠明年上半年投產

半導體製程設備零組件暨材料商意德士今天表示，2026年市場需求穩健，整體營運可望再創新高。因應客戶需求，新廠預計今年完工，明年上半年投產。

意德士今天召開業績發表會，董事長闕聖哲說，意德士過去半年不僅CoWoS先進封裝的密封材料開始出貨，2奈米產品出貨增加，並新切入AI伺服器領域，目前已送樣客戶。

闕聖哲表示，隨著主要客戶前往海外投資，意德士在海外市場也有不錯進展，已開始出貨美國和日本市場，並開創新的商機。

意德士指出，2026年市場需求穩健，預期整體營運可望再創新高。因應客戶需求，目前還在加班趕工，新廠預計今年可望完工，明年上半年投產，挹注產能。