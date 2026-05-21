義隆榮獲COMPUTEX BC Award 2026雙項大獎

IC設計大廠義隆（2458）於今日宣布，該公司榮獲COMPUTEX BC Award 2026雙項大獎。

義隆在2026年COMPUTEX Best Choice Award (BC Award)評選中，一舉奪下機器人與無人機 (Robotic & Drones)「金獎」與電腦周邊配件 (Peripherals & Accessories)「類別獎」兩大獎項。該公司表示，這次獲獎顯現其在電腦零組件的長期領導地位，更印證其自研輕量化AI演算法，已成功延伸至高階軍工與智慧安防領域。

因應AI PC浪潮，義隆推出「Copilot AI鍵整合高資安指紋辨識與高解析鼠標之智慧輸入模組」，該公司提到，此產品秉持「One Key」的整合設計理念，全球首創將Copilot Key AI啟動鍵、高感應量指紋辨識、高精度鼠標控制及多手指識別自定義功能融為一體。這項創新不僅解決裝置空間配置的難題，更透過內建的Edge AI運算實現即時防偽，在提供極致流暢操作體驗的同時，建構起更嚴密可靠的資安防禦體系。

而在機器人與無人機金獎方面，義隆以「無人機雲台影像處理及AI物件偵測與追蹤」技術展現其在AI視覺與追蹤模組的突破。該公司強調，這個模組以「100% MIT國產算力」為核心，從底層晶片到AI演算法完全自主研發製造，填補本土供應鏈的缺口。其光學酬載結合強大的ISP影像處理能力與動態校正技術，能有效克服戰場上的濃煙與濃霧等極端環境。此外，低耗能的邊緣運算更貼合無人機設計需求，使其在軍事防禦、工業與基礎設施，以及智慧安防與救災等場景中具備極高精準度。