蘇姿丰現身受訪 在台投資百億美元擴大策略合作夥伴關係

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨天來台，今天宣布在台灣產業體系投資超過100億美元，以擴大策略合作夥伴關係，提升下一代AI基礎設施的先進封裝製造產能。蘇姿丰下午在台北遠東飯店前回答媒體提問。

蘇姿丰表示，隨著AI應用的普及持續加速，全球的客戶正迅速擴展AI基礎設施，滿足不斷增長的運算需求，將透過AMD在高效能運算領域的領導地位，與台灣產業體系及全球策略合作夥伴相結合，實現整合式的機架級AI基礎設施，協助客戶加速部署下一代AI系統。

AMD宣布的投資計畫，展現AMD推動下一代AI基礎設施所需的晶片、封裝與製造創新。