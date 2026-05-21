力領車用顯示需求續熱 下半年拉貨降溫但TDDI明後年放量

車用顯示驅動IC廠力領（6996）總經理郭文源21日於櫃買中心業績發表會表示，智能座艙多螢幕化、HUD、電子後視鏡與二輪車數位儀表等應用仍持續擴大，產品需求方向沒有改變；不過，客戶上半年因AI熱潮與供應鏈安全考量積極拉高庫存後，下半年拉貨力道可能較上半年放緩，全年上下半年營收比重預估持平。

郭文源指出，今年上半年成長動能主要來自兩個面向。其一是AI產業鏈需求強勁，使客戶對半導體供應鏈安全庫存的重視度提高，帶動拉貨力道升溫；其二則是力領近年在車用顯示產品布局逐步發酵，包括後視鏡、抬頭顯示器（HUD）、數位儀表等產品導入量增加，推升營收表現。

針對中國大陸車廠降價競爭是否衝擊出貨，郭文源表示，目前並未看到明顯負面影響。相較之下，中國電動車出海銷售狀況仍佳，加上部分地區油價上揚，反而提高電動車吸引力；中國車市競爭雖然激烈，但也帶動部分車廠拉貨需求，成為力領近期營收成長來源之一。

展望下半年，郭文源認為產品端趨勢仍然明確，包括智能座艙螢幕數量增加、HUD普及率提升、電子後視鏡滲透，以及二輪車顯示應用擴大等。不過，客戶庫存水位仍需消化與調整，因此第3季實際表現仍須觀察市場狀況，第2季則大致符合公司原先預期。

毛利率方面，郭文源坦言，車用顯示驅動IC市場競爭升溫，毛利率可能略為下滑，但整體仍可維持相對穩定。他強調，車用市場並非單純比拚價格，客戶更重視產品穩定度、可靠度與服務能力，加上車用產品驗證期長、生命周期長、供貨相對穩定，進入門檻仍高。

價格方面，隨產品規格放大，相關測試與供貨安全要求提高，力領預計自6月起與客戶協商價格調整，希望爭取上調並於第3季反映。不過，郭文源也說，價格是否調整仍取決於市場機制，若主要大廠沒有率先啟動調價，力領也不會貿然跟進。

新產品方面，車載TDDI今年開始貢獻營收，下半年占比將較上半年提高，但郭文源指出，車用產品成長節奏較穩定，不會出現跳躍式放大，因此今年TDDI營收比重仍為低個位數，明、後年才會是較明顯放量時間點。目前TDDI先從中系後裝市場切入，前裝市場則先與台系客戶合作推進，目標明年有機會送入前裝市場。