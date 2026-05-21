蘇姿丰已會魏哲家、宣布加碼台灣供應鏈 深化在台布局

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰20日來台已先與台積電（2330）董事長魏哲家會面，21日傍晚受訪時再度強調，台積電是AMD「非常重要的夥伴」，並宣布將對台灣生態系與供應鏈進行重大投資，為AI基礎建設擴張提前備戰。

蘇姿丰表示，AMD今日有兩項重大宣布，其中一項是加碼投資台灣生態系與供應鏈。她指出，AI基礎建設正需要龐大投資，必須仰賴整個生態系共同推進，AMD正快速擴大產能，範圍涵蓋晶片、封裝、先進封裝、基板及機櫃級系統等領域，台灣夥伴在其中扮演關鍵角色。

針對外界關注的新一代AI加速器MI450進度，蘇姿丰表示，MI450進展非常順利，市場對下一代AI技術需求強勁，且需要整個台灣生態系高度合作。她透露，MI450目前仍按計畫於今年下半年推出，客戶需求相當明顯。

蘇姿丰也特別點名台積電。她指出，AMD與台積電合作關係緊密，AMD是台積電2奈米技術首個高效能運算（HPC）客戶，新的EPYC伺服器CPU已開始進入量產爬坡。對於魏哲家的支持，蘇姿丰也表示感謝，並稱台積電亞利桑那廠表現良好，AMD伺服器處理器已在當地量產爬坡，未來也會持續在台灣與亞利桑那同步擴大。

談及為何此時加碼台灣，蘇姿丰表示，AI需求已遠超過預期，推論應用與代理AI（Agentic AI）使用量同步增加，使市場不只需要更多GPU，也需要更多CPU。她指出，過去GPU成長最快，但現在CPU需求也大幅提升，CPU與GPU的比例將隨時間提高，可能走向一顆CPU搭配一顆GPU，甚至每顆GPU需要更多CPU支援。

對記憶體供應情況，蘇姿丰表示，目前記憶體市場非常吃緊，AMD正與所有記憶體供應商及客戶合作，確保CPU、GPU與記憶體產能能夠匹配。她也強調，AMD一直在台灣擴張，台灣已有許多工程師參與公司各產品線開發，未來仍會持續深化在台布局。