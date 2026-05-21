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降低企業隱形成本 圓展HUB系列升級五年保固

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展（3669）21日宣布，將業界領先的「五年保固服務」擴展至旗下HUB系列產品，包含HUB30以及HUB35-EXT35 4K BYOM影音切換器及套組，回應企業與政府機構在建置彈性辦公（Flexible Work）及高彈性混合空間（HyFlex Space）時，對長期維運可靠性持續增加的需求。

圓展表示，隨著自攜會議（BYOM）與分散式團隊協作在全球各類組織中逐漸普及，跨國企業的董事會議室與政府部門的公務協作場域都面臨設備多樣、管理複雜的挑戰。圓展透過延長保固承諾，協助業主降低設備導入後的「整體持有成本」（Total Cost of Ownership），涵蓋後續維修、設備管理、人員操作與系統停機風險等容易被忽略的隱形成本，更進一步深化其在高端影音整合市場的戰略布局。

圓展表示，五年保固服務最初於2023年導入Pro AV攝影機與MT系列影音追蹤控制盒，本次進一步擴展至HUB系列產品，透過延伸服務範圍，完善Pro AV生態系布局，同時強化產品在高可靠度與長生命周期方面的定位，有助提升在企業級市場的競爭力，並為未來營運成長提供穩定支撐。

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