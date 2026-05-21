安圖斯AI伺服器 於台灣、印度、印尼及南韓市場布局有成

隨著生成式 AI（Generative AI）與高效能運算（HPC）迎來爆發性成長，宏碁（2353）集團旗下安圖斯（7875）展現強勁的技術整合，加速布局亞太地區 AI 基礎建設市場。安圖斯科技以在地化策略深耕海外，聚焦企業、政府及教育研究機構對彈性 AI 算力的需求，透過全方位AI 伺服器、工作站及軟硬體一體化解決方案，成功落地台灣、印度、印尼及韓國，協助建置具效能與安全性的 AI 運算架構。

安圖斯科技執行長李占傑表示：「生成式 AI 的爆發，是算力彈性與軟硬整合效率的競逐。安圖斯不只是硬體供應商，更是亞太區 AI 算力骨幹的戰略夥伴。我們透過軟硬體一體化戰略，將複雜的 AI 工作負載轉化為在地生產力，未來將持續深化全球生態系合作，構築最具擴充性的地端安全算力藍圖。」

海外市場開拓上，安圖斯科技已於台灣、印度、印尼及韓國成功推動多項指標性 AI 基礎建設專案。全線專案均導入Altos BrainSphere R680 F7 AI 伺服器，該產品搭載 Intel Xeon 第六代處理器並全面支援 NVIDIA 加速運算技術，專為大模型訓練、海量資料分析與高吞吐推論而生。針對軟體部署痛點，更搭配 Altos aiWorks AI 算力分配平台，以軟硬體整合方案大幅降低 AI 工作負載的建置門檻，全面深化其在亞太 AI 基礎架構市場的領先地位。

教育與研究機構是推動國家 AI 實力的搖籃。安圖斯科技長年深耕台灣教育與科研市場，與國內多家大專院校緊密合作，部署地端高效能算力；針對印度高等教育市場，安圖斯科技亦協助當地高等教育機構建置 AI 運算環境，支援農業科技、生物科學及相關研究領域的大量資料分析與 AI 模型運算需求，加速智慧農業與科研發展。

政府與公共領域近年積極推動數位治理與 AI 主權應用，帶動高效能運算平台與 AI 基礎架構需求提升。安圖斯科技分別成功與韓國及印尼政府相關單位合作，協助強化資料分析、運算管理與數位治理效能，導入 AI 主權基礎建設與高效能運算平台，展現 AI 運算平台於公部門領域的重要性，進一步深化當地 AI 產業生態系合作。