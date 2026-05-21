快訊

又當機？台新證券再傳資訊系統出問題 金管會揪問題

川習會後…傳黃仁勳5月再抵台 張忠謀夫人張淑芬被問時這樣說

美伊停火有譜？美方最新和平提議已送出 伊朗外交部揭目前進度

聽新聞
0:00 / 0:00

詐騙攻擊多集中深夜！ 台灣大：每人每月接觸18次詐騙風險

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

隨著AI趨勢發展且加速攻擊，資安威脅已從單點攻擊演變為系統化的情資攻防，個人、企業及政府都面對資安及詐騙威脅。台灣大哥大（3045）揭露，詐騙攻擊多集中於深夜防備薄弱時段，平均每人每月接觸約 18 次風險。台灣大「反詐戰警」上線以來偵測超過6.5億個可疑網域。

根據國際資安大廠CrowdStrike最新數據顯示，2025年攻擊突破速度已縮短65% 至僅29分鐘，且高達82%的入侵行為轉向利用合法憑證的「無惡意軟體」攻擊，傳統被動偵測已不足以應對。

為協助公部門強化防禦能量，台灣大攜手軟體公會推動「情資驅動資安治理：政府數位韌性的關鍵拼圖」研討會，吸引超過120位來自政府機關與產業人士，深入探討如何透過主動預警與AI技術，建構新一代主動防禦架構。

台灣大企業服務商務長朱曉幸表示，現代資安趨勢已從過去的「被動偵測」進展至「主動預警」時代。駭客攻擊不再僅限於系統漏洞，更延伸至情資交易與預謀攻勢。

朱曉幸強調，台灣大致力於協助政府單位切入數位韌性核心，透過精準判讀海量情資，將潛在威脅轉化為可預測、可防禦的治理策略。面對多變的資安環境，唯有建立全方位的資安生態系，並結合電信級防護與領先的情資技術，才能確保公部門在數位化進程中擁有最堅實的資安防護。

數位發展部數位產業副署長署黃雅萍以「從治理到實踐：建構政策領航、數位韌性之資安生態體系」為題，分享如何透過政策引領，建構具備高度韌性的資安框架。研討會由多位產業專家從情資前端、管理架構到落地防詐進行深度拆解。

台灣大也於會中解析CTEM（持續威脅暴露管理）與EASM（外部曝險檢測）應用趨勢。在反詐與威脅情資面向，詐騙攻擊多集中於深夜防備薄弱時段，平均每人每月接觸約 18 次風險。

CrowdStrike亦於會中剖析駭客在暗網的情資交易與攻擊規劃，指出面對AI賦能且高度隱匿的新型態威脅，企業須導入具備Agentic AI與自動化回應能力的防禦平台，實現秒級偵測並阻斷跨網域的資安突破。

透過與軟體公會及國際大廠CrowdStrike的跨界合作，台灣大完整呈現從底層架構到頂層治理的資安藍圖，展現在資安領域的深厚技術實力。

台灣大強調，未來將持續串聯產業生態夥伴，提供全方位資安防護服務，更致力於將「海量情資」轉化為「治理能量」，成為政府與企業建構數位韌性的最強後盾。

台灣大 資安 詐騙

延伸閱讀

國泰世華攜手刑事局強化 AI 防詐 預估年阻9千萬財損

接軌CMMC國際資安新制 資策會助臺廠搶占美國國防供應鏈關鍵席位

首屆亞洲AI智慧城市年會登場 中保科提「新韌性AI防災學」

與Anthropic Mythos抗衡！OpenAI「Daybreak」資安計畫憑藉GPT-5.5家族進軍企業網路防禦前線

相關新聞

AMD蘇姿丰率先來台高調報喜 宣布採用台積2奈米的處理器進入量產

AMD（超微）董事長暨執行長蘇姿丰在COMPUTEX（台北電腦展）前夕搶先來台，率先宣布代號為Venice的下一代AMD EPYC 處理器，已於台灣採用台積電先進2奈米製程技術進入量產，並計畫未來在台積電亞利桑那州晶圓廠展開量產。

捍衛智財權！中研院跨海提告微軟侵權

台灣科研心血不容忽視！為捍衛公共資源研發成果，中央研究院近期跨海對科技巨擘微軟（Microsoft）提起專利侵權訴訟。中研院證實，此案已歷經三、四年的前置作業與協商，至今未獲對方相對正面的回應，最終決定採取法律行動，期盼將該項技術導回合法授權的正軌。

蘇姿丰已會魏哲家、宣布加碼台灣供應鏈 深化在台布局

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰20日來台已先與台積電（2330）董事長魏哲家會面，21日傍晚受訪時再度強調，台積電是AMD「非常重要的夥伴」，並宣布將對台灣生態系與供應鏈進行重大投資，為AI基礎建設擴張提前備戰。

遭影射涉「綠能國家隊」 碳基科技陳文宏：缺乏事證、指責並不公允

國民黨立委羅廷瑋、林沛祥、羅智強、徐巧芯、王鴻薇等舉行記者會，質疑國家採購及發展無人機現弊端疑雲。更指「碳基科技」董事長陳文宏，事業順風順水，曾任「新竹縣小英之友會」總會長，陳文宏聲明回應，外界將他與所謂「綠能國家隊」進行連結與影射，相關說法與事實並不相符，也對個人與企業商譽造成傷害。

主權AI新戰場！ 台智雲AFS Suite搶攻企業 AI 商機

台灣智慧雲端服務股份有限公司 (以下簡稱「台智雲」) 今日宣布推出「AFS Suite (AI Foundry Service Suite)」 企業主權 AI 平台，象徵企業 AI 市場正邁向「企業主權 AI」新階段。AFS Suite 以台智雲既有 AI 基礎建設與主權 AI 能力為基礎，設計全棧式 AI 代工 (Full-Stack AI Foundry) 架構，透過算力、資料、模型到代理應用，協助企業打造安全、可治理、具擴充彈性，且能長期營運的 AI 系統能力。

沛亨AI光纖訂單滿到年底 產能由3倍朝5倍擴張、下半年優於上半年

IC設計廠沛亨（6291）21日受邀參加櫃買市場業績發表會，董事長黃子瑋表示，AI資料中心需求強勁，帶動光纖產品訂單大幅升溫，目前今年底前產能幾乎已被客戶預約完畢，訂單能見度甚至延伸至明年第1季；公司正持續追加產能，全年光纖產能將由原先預估年增3倍，進一步5倍擴充。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。