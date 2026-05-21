詐騙攻擊多集中深夜！ 台灣大：每人每月接觸18次詐騙風險
隨著AI趨勢發展且加速攻擊，資安威脅已從單點攻擊演變為系統化的情資攻防，個人、企業及政府都面對資安及詐騙威脅。台灣大哥大（3045）揭露，詐騙攻擊多集中於深夜防備薄弱時段，平均每人每月接觸約 18 次風險。台灣大「反詐戰警」上線以來偵測超過6.5億個可疑網域。
根據國際資安大廠CrowdStrike最新數據顯示，2025年攻擊突破速度已縮短65% 至僅29分鐘，且高達82%的入侵行為轉向利用合法憑證的「無惡意軟體」攻擊，傳統被動偵測已不足以應對。
為協助公部門強化防禦能量，台灣大攜手軟體公會推動「情資驅動資安治理：政府數位韌性的關鍵拼圖」研討會，吸引超過120位來自政府機關與產業人士，深入探討如何透過主動預警與AI技術，建構新一代主動防禦架構。
台灣大企業服務商務長朱曉幸表示，現代資安趨勢已從過去的「被動偵測」進展至「主動預警」時代。駭客攻擊不再僅限於系統漏洞，更延伸至情資交易與預謀攻勢。
朱曉幸強調，台灣大致力於協助政府單位切入數位韌性核心，透過精準判讀海量情資，將潛在威脅轉化為可預測、可防禦的治理策略。面對多變的資安環境，唯有建立全方位的資安生態系，並結合電信級防護與領先的情資技術，才能確保公部門在數位化進程中擁有最堅實的資安防護。
數位發展部數位產業副署長署黃雅萍以「從治理到實踐：建構政策領航、數位韌性之資安生態體系」為題，分享如何透過政策引領，建構具備高度韌性的資安框架。研討會由多位產業專家從情資前端、管理架構到落地防詐進行深度拆解。
台灣大也於會中解析CTEM（持續威脅暴露管理）與EASM（外部曝險檢測）應用趨勢。在反詐與威脅情資面向，詐騙攻擊多集中於深夜防備薄弱時段，平均每人每月接觸約 18 次風險。
CrowdStrike亦於會中剖析駭客在暗網的情資交易與攻擊規劃，指出面對AI賦能且高度隱匿的新型態威脅，企業須導入具備Agentic AI與自動化回應能力的防禦平台，實現秒級偵測並阻斷跨網域的資安突破。
透過與軟體公會及國際大廠CrowdStrike的跨界合作，台灣大完整呈現從底層架構到頂層治理的資安藍圖，展現在資安領域的深厚技術實力。
台灣大強調，未來將持續串聯產業生態夥伴，提供全方位資安防護服務，更致力於將「海量情資」轉化為「治理能量」，成為政府與企業建構數位韌性的最強後盾。
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