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遭影射涉「綠能國家隊」 碳基科技陳文宏：缺乏事證、指責並不公允
國民黨立委羅廷瑋、林沛祥、羅智強、徐巧芯、王鴻薇等舉行記者會，質疑國家採購及發展無人機現弊端疑雲。更指「碳基科技」董事長陳文宏，事業順風順水，曾任「新竹縣小英之友會」總會長，陳文宏聲明回應，外界將他與所謂「綠能國家隊」進行連結與影射，相關說法與事實並不相符，也對個人與企業商譽造成傷害。
陳文宏在聲明稿中說，他確實有從事相關產業的朋友與人脈，但這不代表任何不法連結，更不應被無限上綱或過度政治化。「指責我的人，他的朋友或親屬難道沒有人從事相關產業，這種指責並不公允。」社會當然可以監督公共議題，但若在缺乏具體事證下，長期以政治標籤與片段資訊加以影射與連結，顯然已偏離理性監督的初衷。
陳文宏說，他投入的碳基科技，曾是一家面臨重大經營困境的公司。他在投資人與董事會託付下，投入公司重整與轉型工作。「很多人只看到新聞與政治口水，卻沒看到我一年多來日日早出晚歸，全力拼搏的過程。」
陳文宏表示，他將全部心力投入公司重整，從製程改善、供應鏈整合到管理制度與市場布局，逐步完成調整，讓公司重新站穩腳步，並持續朝國際市場發展。外界只看到碳基科技浴火重生，卻看不到他曾背負逾億元債務，以及企業重整過程中的龐大壓力與風險。他堅持下去，不只是為了公司重生，更希望台灣持續累積航太、無人機與自主供應鏈實力。
陳文宏表強調，碳基科技深耕航太複材與中大型無人機領域近20年，相關技術、製程與供應鏈能力皆是長期投入累積而來，並非短期政策催生。公司所有合作、驗證與專案均依法依程序進行，也經得起檢驗。他願接受社會公評，但盼外界不要因他20多年前的錯誤，全盤否定整個產業的努力。
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