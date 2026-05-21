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普萊德搶進邊緣AI 助攻中小企業AI升級

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通國際品牌普萊德（6263）科技看準AI智慧監控需求持續成長，同時理解企業在既有監控設備導入AI時所面臨的高升級成本痛點，業界首創邊緣AI智慧監控平台，專為中小企業打造AI賦能監控系統，建立智慧、AI分析與即時決策能力的監控防護網。

普萊德表示，以「邊緣AI安全監控平台」榮獲COMPUTEX官方獎項2026 Best Choice Award《中小企業特別獎SME Special Award》，展現其於智慧網通與AI整合應用的創新實力，該獎項由全球指標性科技展會COMPUTEX Taipei臺北國際電腦展官方設立國際級獎項，為全球ICT產業重要年度評選之一。

普萊德指出，推出業界首創「邊緣AI安全監控平台AIS-1000」，無須汰換既有IP Camera 與NVR設備，即可透過即插即升級AI，大幅降低導入門檻，協助中小企業加速邁向智慧監控。

此外，透過邊緣 AI 技術，普萊德表示，即時提供多元且進階的 AI 影像辨識功能，涵蓋工安防護應用，如安全帽、反光背心及手套穿戴偵測；同時具備災害預警能力，包括火災與煙霧偵測，亦支援貓狗辨識等情境應用。此外，平台亦整合市面上常見的AI功能，如人臉辨識、黑白名單管理等，滿足多元場域需求。

在技術創新與效能方面，普萊德強調，領先業界將大語言模型（LLM）導入「邊緣AI安全監控平台」，實現跨時間、跨鏡頭的自然語言智慧搜尋，使用者僅需以口語描述，即可快速定位關鍵影像，並可自動生成 AI 分析報告與預警，協助管理者快速掌握重點事件與趨勢，顯著提升決策效率。

另一方面，普萊德強調，「邊緣AI安全監控平台」，提供13 TOPS 的 AI 推論效能，實現地端AI即時影像分析與事件判讀，並通過 IEC 62443-4-1工業產品安全開發管理系統認證，打造符合工業等級的強韌資安防護；並支援模組化AI模型依多元需求與應用情境彈性擴充，特別適合中小企業進行高彈性部署與多元應用。

透過整合智慧監控、AI分析與工業級資安防護，普萊德強調，協助企業全面強化營運效率與安全韌性，加速邁向AI智慧化未來。

普萊德 中小企業 AI

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