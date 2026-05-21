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CATCHPLAY+攜手韓國四大內容業者 上架直式韓劇、將台韓合製短戲劇

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣原生、跨足國際的串流影音平台CATCHPLAY+21日舉辦「2026 十年新視界」發表會，宣布推出質感輕影劇、直式韓劇，跨足短戲劇領域，以「深耕影視、翻轉視界、全域推廣」為核心，平台成為一站匯集「長劇、頻道、短劇」的全影視平台，進入更多用戶的生活。

CATCHPLAY集團也宣布與韓國四大內容業者合作，包含直式短劇的台韓合製計畫。在平台拓展上，將與國內兩大系統業者和印尼電信夥伴擴大合作，跨入台灣、印尼、新加坡的車載娛樂領域。

CATCHPLAY集團執行長楊麗貞表示，過去十年在影視內容、平台技術、跨國擴展上累積了珍貴的經驗和合作夥伴體系，未來將從過去集結大量優質內容的「內容精品店」轉型為「全影視平台」，進入更多用戶生活。

CATCHPLAY+今日正式推出質感輕影劇新體驗。面對直式觀影已成為行動娛樂不可擋的趨勢，CATCHPLAY+ 在App打造9：16的直式全螢幕體驗，加上免費試看及直覺化的短劇專屬功能，讓用戶在通勤、午休等零碎時刻，除了長版影劇、頻道直播之外，在手機隨時觀看可以馬上入戲的沉浸短劇。

CATCHPLAY+首批上架短劇走韓風路線，一次宣布與韓國四大內容業者合作，包括與韓國影劇領導業者CJ ENM旗下 tvN和b.able引進直式韓劇，與全新短影劇平台Sero獨家合作，主攻韓影、韓劇直式體驗，所有在韓國Sero上架的影劇將在CATCHPLAY+台灣、印尼、新加坡平台同步更新。

首波上架亮點包括由朴寶英主演的經典愛情電影《婚禮的那一天》直式再造版以及數十部韓系短劇，並將每周更新，在台灣皆包含在現有訂閱方案中，用戶無需額外付費。非付費會員可在CATCHPLAY LITE專區收看免費集數。

CATCHPLAY集團旗下影響原創影視也宣布與《夫婦的世界》、《梨泰院Class》、《黑白大廚：料理階級大戰》 製作公司SLL Joongang展開「直感時刻 ： 華語輕短劇」系列的共同開發計畫，在台灣邀請大慕影藝金牌監製林昱伶、金獎編劇呂蒔媛加入，共同開發台韓合製的亞洲奇幻輕短劇，藉由跨國協作，定義新世代影像敘事。

執行長楊麗貞強調，直式觀影是難以逆轉的趨勢，因觀看方式的不同，改變敘事速度與角度，但不放棄好故事的價值。要做到直式輕短劇比長劇更輕盈，比短劇更有質感。

韓劇

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